Llorenç Galmés sobre el retorno de los Bous de Costitx: “El Ministerio de Cultura se ríe de los mallorquines”

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha expresado su “indignación” ante la negativa del ministerio de Cultura a prestar los Bous de Costitx que permanecen en el Museo Arqueológico Nacional para una exposición temporal en la isla. “Se ríen de los mallorquines”, ha manifestado sobre la respuesta recibida desde Madrid a su petición. Pese a esta denegación, el gobierno insular seguirá reclamando la vuelta de estas piezas arqueológicas.

Los Bous de Costitx expuestos en el Museo Arqueológico Nacional. / Lorenzo Plana Torres

“Estamos muy indignados, porque después de dos años de trabajo intenso, presentando un proyecto detallado y, sobre todo, adaptado a las necesidades que nos pedían desde Madrid, desde el Ministerio, hemos recibido una llamada en el Museo de Mallorca en la que nos dicen que nos niegan dejarnos temporalmente los Bous de Costitx”, ha explicado Galmés, quien ha añadido que se había climatizado la sala donde se iban a exponer estas cabezas de toro halladas en el yacimiento de Son Corró en 1895.

“Desde el Consell de Mallorca no nos detendremos aquí y continuaremos dando pasos para que los Bous de Costitx puedan venir temporalmente a la isla de Mallorca y que todos los mallorquines y todas las mallorquinas los podamos disfrutar”, ha asegurado Galmés.

El Consell había solicitado al Ministerio de Cultura que le prestase de manera temporal los Bous de Costitx para exponerlos en la isla, con motivo de los 65 años del Museu de Mallorca. La intención era mostrar estas tres cabezas de toro realizadas en bronce en las nuevas salas de arqueología