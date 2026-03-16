Letras que duelen y rock de intensas guitarras en La Movida de Palma
El grupo asturiano Puño Dragón se estrena en Mallorca, en el ciclo de primavera de esta sala de conciertos
Puño Dragón, banda asturiana que en sus cinco años de vida ha logrado alzar su voz en la escena nacional gracias a unas letras que duelen y un rock de intensas guitarras, actúa el próximo jueves en Palma, en la Sala La Movida, en lo que será su estreno en Mallorca.
El concierto, a cargo de la productora Tiro al Aire, se enmarca en una nueva cita del ciclo de primavera de La Movida, donde cada jueves un grupo nacional comparte escenario con una banda local, en este caso Freenipples, el alter ego de Mara Escrich (Palma, 1990), conocida por su participación en festivales como Sonorama o Benidorm Fest.
Entre los integrantes de Puño Dragón hay componentes de otras bandas como Tigra y The Parrots, y entre sus canciones más populares figuran títulos como ‘Haré lo que pueda’, ‘Ladrando a tu puerta’ o ‘Mierda, creo que te quiero’. A pocos días del concierto, más de la mitad de las entradas ya se encuentran vendidas, consolidando la expectación por esta nueva cita del ciclo. Desde la organización se quiere agradecer el apoyo de The Boc Hostels, Fina Bar y BN Mallorca Radio.
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