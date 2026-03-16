Los Iberian Festival Awards premian a Mallorca Live por la actuación de Massive Attack en 2025

La actuación de los británicos Massive Attack en el festival Mallorca Live el pasado mes de junio ha logrado el galardón nacional a Mejor Actuación en Directo (Internacional) en los Iberian Festival Awards, entregados este pasado fin de semana en Ponta Delgada, Portugal.

Desde el festival mallorquín recuerdan que la actuación de la banda de Bristol fue una de “las más esperadas de la octava edición de Mallorca Live, que fue uno de los pocos festivales y la única fecha en España en 2025 de Massive Attack”. En el recinto de Magaluf, el grupo ofreció un espectáculo de música electrónica y audiovisuales en el que expresaron su total rechazo a la guerra en Gaza.

“Los británicos trajeron a la isla un hipnótico show audiovisual sin precedentes, combinando sus grandes éxitos con preguntas y reflexiones importantes, firmando un directo que ya es historia del festival”, recuerdan desde Mallorca Live.

Álvaro Martínez, uno de los tres socios y directores de La Isla & Co. recogió el galardón y manifestó: “Es un auténtico honor recibir este premio y compartir este momento con tantos profesionales que cada día trabajan para que la música en directo siga creciendo y conectando a las personas”. También recordó que este es el segundo reconocimiento consecutivo en estos galardones y lo quiso compartir con “todo el equipo que trabaja incansablemente durante todo el año para que cada edición sea única. Es de los artistas y sus equipos, que nos regalan momentos inolvidables en el escenario, como el que nos regaló Massive Attack. Es de nuestros partners, patrocinadores e instituciones, que confían en nuestra visión y hacen posible que estos proyectos existan. Y, por supuesto, es del público, que cada año nos acompaña y da sentido a lo que hacemos”.

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La novena edición de Mallorca Live se celebrará los días 12 y 13 de junio y contará con artistas internacionales como The Prodigy, Cypress Hill, Kaiser Chiefs, The Libertines, The Wombats, Luciano y Adriatique y nacionales como Aitana, Viva Suecia, Dani Fernández, Belén Aguilera, León Benavente, La Plazuela, Lia Kali, rusowsky, Standstill y Ultraligera, entre otros