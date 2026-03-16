Cancelado el concierto de Andy en Palma en su primera gira en solitario tras separarse Lucas

El cantante Andy Morales ha cancelado el concierto que tenía previsto ofrecer en Palma dentro de su primera gira en solitario tras la ruptura del dúo Andy y Lucas. La actuación estaba programada para el 22 de mayo de 2026 en la Auditorium de Palma, concretamente en la Sala Magna, donde el artista iba a presentar en directo su nueva etapa musical. Sin embargo, el espectáculo finalmente no se celebrará.

Dos conciertos suspendidos en la gira

La cancelación afecta también a otro concierto previsto en Girona, según ya adelantó el programa televisivo El tiempo justo, que ha informado de la suspensión de ambas actuaciones. Aunque el equipo del cantante no ha detallado oficialmente los motivos, el espacio televisivo apunta a que la venta de entradas habría sido inferior a lo esperado, lo que habría llevado a cancelar estos eventos del tour.

El concierto de Palma formaba parte de una gira que pretendía recorrer numerosas ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Granada, entre otras.

Una nueva etapa musical en solitario

Tras el final del dúo con Lucas González, Andy Morales inició un nuevo proyecto musical en solitario. Como adelanto de esta etapa, el artista lanzó Marioneta, su primer single en esta nueva fase artística. El tema es también el anticipo de un álbum previsto para principios de 2026, con el que el cantante pretendía iniciar una gira por España para reencontrarse con el público.

El concierto programado en el Auditorium de Palma estaba previsto para las 21.00 horas y ofrecía distintas categorías de entradas. Las localidades iban desde 50 euros en anfiteatro, pasando por 56 euros, hasta 62 euros en platea, mientras que el paquete Premium con Meet & Greet alcanzaba los 80 euros.