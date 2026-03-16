CaixaForum Palma rinde homenaje a Bebo Valdés en el décimo aniversario de su muerte

Bebo Valdés, uno de los grandes pilares de la música cubana, un artista que revolucionó el jazz afrocubano y dejó una huella imborrable en la historia de la música latina y de la Mallorca sonora, donde actuó en distintas ocasiones, recibirá un emotivo homenaje este martes en Palma coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte.

Su nieto, el pianista Cucurucho Valdés; el contrabajista Javier Colina —amigo íntimo y colaborador de Bebo Valdés— y el percusionista Inor Sotolongo ofrecen mañana un concierto en CaixaForum, a partir de las 19 horas y para el que ya se ha colgado el cartel de ‘entradas agotadas’.

Este trío, que se define como un “cuarteto” por la presencia espiritual de Bebo en cada nota, ofrece un recorrido por su obra, incluyendo piezas emblemáticas del repertorio cubano clásico y popular, composiciones originales de Cucurucho y temas que Bebo y Colina interpretaron juntos en escenarios míticos como el Village Vanguard de Nueva York.

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Con una combinación de virtuosismo, ritmo, emoción y respeto por la tradición, es una celebración de la música afrocubana en su forma más auténtica y vibrante, y un tributo a la elegancia y profundidad del legado Valdés.