ART COLOGNE Palma de Mallorca: cuándo se celebra y por qué no debes perdértela

Art Cologne, la feria de arte más destacada de Alemania y una de las más relevantes del mundo, llega a Mallorca esta primavera. Bajo el nombre de ART COLOGNE PALA DE MALLORCA, este evento exclusivo se celebrará del 9 al 12 de abril en el Palacio de Congresos y traerá a la isla una cuidada selección de destacadas galerías nacionales e internacionales. El nuevo formato, creado en estrecha colaboración con la asociación Art Palma Contemporani, ofrecerá una amplia gama de arte, desde moderno a contemporáneo de 90 galerías.

Una plataforma cultural única en el Mediterráneo

La nueva edición de primavera está concebida para atraer tanto a coleccionistas como a amantes del arte contemporáneo, ofreciendo una cuidada selección de obras procedentes de galerías internacionales de primer nivel. Esta fusión entre la escena artística global y el ambiente relajado de la isla promete convertirse en uno de los eventos culturales más relevantes de 2026.

El Palacio de Congresos, situado frente al mar y muy cerca de centro histórico, acogerá la ART COLOGNE Palma de Mallorca. / .

Palma, sede de la edición de primavera de la ART COLOGNE

Palma se prepara para convertirse en el nuevo punto de encuentro del arte contemporáneo internacional. Del 9 al 12 de abril de 2026, la capital balear acogerá por primera vez ART COLOGNE Palma de Mallorca, la edición de primavera de una de las ferias de arte más prestigiosas de Europa. El evento, que celebrará su estreno en el Centro de Convenciones de Palma, combinará la reconocida excelencia curatorial de ART COLOGNE con el inconfundible encanto mediterráneo de Mallorca. Los visitantes podrán descubrir propuestas de artistas consolidados y emergentes en un recorrido que destacará por su calidad, su visión innovadora y su atención al detalle, sello distintivo de ART COLOGNE.

Mallorca, nuevo epicentro artístico europeo

Con esta nueva edición, ART COLOGNE no solo refuerza su presencia internacional, sino que también sitúa a Mallorca en el mapa cultural europeo como un espacio capaz de acoger eventos de gran formato vinculados al arte y la creación contemporánea. La isla se perfila así como un destino cultural sólido, atractivo y en plena expansión.

ART COLOGNE Palma de Mallorca reunirá una cuidada selección de obras de 90 galerías. / .

Talento emergente y nombres consolidados

La feria será un gran escaparate de arte moderno y contemporáneo en el que también tienen cabida las propuestas jóvenes. Se divide en dos sectores diferenciados. De un lado, el sector Parkour está reservado para galerías jóvenes y emergentes que presentan arte ultracontemporáneo. Se ubica en la planta baja, primera planta y tercera planta. En Parkour, los stands más pequeños acogen principalmente a galerías jóvenes que presentan arte contemporáneo de artistas tanto consolidados como emergentes. Por otro lado, el sector Gran Saló tiene lugar en el gran salón del Palau de Congressos y contará con 25 a 30 stands de expositores, con galerías que presentan arte moderno, de posguerra y contemporáneo, incluyendo salas reconocidas internacionalmente.

La feria ART COLOGNE Palma de Mallorca contará con dos sectores, Parkour, para galerías jóvenes; y Gran Saló para propuestas consolidadas. / .

Un estreno exclusivo el 9 de abril

El evento arrancará el 9 de abril con una jornada de carácter exclusivo que incluirá un Preview para coleccionistas y profesionales, además de una vernissage que marcará oficialmente la inauguración en Palma. Una oportunidad única para disfrutar del arte contemporáneo en un ambiente distendido, cercano y con acento mediterráneo.

Entradas y acceso al evento

Las entradas estarán disponibles a través de la tienda oficial de ART COLOGNE, permitiendo a los visitantes elegir entre diferentes modalidades de acceso durante los cuatro días de feria.

ART COLOGNE se creó en 1967 y es la primera feria internacional de arte. Con cerca de sesenta años de historia, esta cita es una de las más importantes para el arte excepcional y de calidad. En su edición matriz, la ART COLOGNE reúne a más de 200 galerías de 20 países que presentan una amplia oferta de arte moderno y contemporáneo de más de 2.000 artistas.