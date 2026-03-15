Morrissey resucita al tercer día y sube al cielo al público de Zaragoza

Y como si fuera Jesucristo, al tercer día resucitó. De estar catatónico tras "una noche sin dormir" en las Fallas de Valencia a brindar un rotundo concierto en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Un directo en el que no solo la banda ha sonado como un tiro, sino que a Morrissey se le ha visto implicado, socarrón (como es él) y certero a la hora de tomar el micrófono. Y el público, ¿qué decir del público que desde la primera canción se ha puesto de pie y más de la mitad ya ni se ha sentado? ¿O que cuando ha llegado la última canción no han roto la tradición de intentar subir al escenario aunque se hubiera instalado para la ocasión una valla antiavalanchas por primera vez en la historia de la sala Mozart? Por cierto, una chica ha sido la única que lo ha conseguido.

Morrissey, por dejar las cosas claras, no ha hecho nada que no se esperara de él (hablamos en términos estrictamente musicales), ni siquiera ha innovado en cuanto al repertorio que lleva manejando en su gira europea, pero su sola presencia, sus gestos histriónicos en ocasiones, bastan y sirven para que el público viva con intensidad cada una de las canciones y sus letras. Con 'Billy Budd' ha decidido comenzar el concierto Morrissey al que han sucedido 'I just want to see the boy happy', 'Suedehead' (dando lugar a la primera histeria colectiva si es que se puede separar en algún caso), 'Notre-Dame', 'Make-up is a lie' y el primer tema de The Smiths, 'A rush and a push and the land is ours', coronado, para sorpresa de nadie, con una tremenda ovación del público.

Adiós a los desvelos de los últimos días

Unos espectadores que, por supuesto, en cuanto se han apagado las luces y ha salido, con puntualidad británica (había anunciado el 'show' para las 20.40 horas), se han olvidado de todos los desvelos de los últimos días sobre si el concierto se iba a celebrar. Y justo es reconocer que Morrissey lo ha entregado todo en el escenario y no ha escatimado ni una de sus actuaciones gestuales que tanto le gusta regalar a un público que le perdona todo.

Una espectadora ha conseguido subirse al escenario a saludar a Morrissey. / D. M. B.

'Irish blood, english heart', 'Now my heart is full', 'How soon is now?', 'I'm throwing muy arms around Paris', 'The bullfighter dies', 'The monsters of pig alley' y 'Half a person', nuevamente de The Smiths, han mantenido el ritmo de un concierto en su parte media antes de que la propia banda y el vocalista subieran su intensidad camino del culmen.

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Ya en el tramo final, con un Morrissey cada vez más relajado y con cambio de vestimenta incluido, el británico ha apostado por 'First of the gang to die', 'Last night i dreamt', 'Jack the ripper', 'Every is like sunday', 'World peace is none of your business' y 'There is a light that never goes out' como único bis tras el que Morrissey ha coronado su actuación lanzando la camiseta al público, que incluso se ha peleado por ella. Y la euforia y la sonrisa era la vestimenta de los espectadores que acababan de vivir el primer concierto de Morrissey en Zaragoza.