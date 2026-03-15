El mallorquín Carles Rebassa gana el Premi Sant Jordi de novela en la Nit de les Lletres Catalanes

El mallorquín Carles Rebassa fue galardonado este sábado noche con el Premi Sant Jordi de novela en la Nit de les Lletres Catalanes por Prometeu de mil maneres.

Es el reconocimiento más importante de la literatura en catalán, dotado con 75.000 euros, y en su 75 edición recibió un nuevo impulso con la celebración de la gala a las puertas del Día del Libro, ya que hasta ahora la fiesta de las letras catalanas se realizaba la Nit de Santa Llúcia, en diciembre.

La primera edición en marzo mostró un marcado acento mallorquín, ya que Carles Rebassa no fue el único ganador isleño. El dramaturgo y exdirector del Teatre Principal de Palma, Josep Ramon Cerdà, logró el Premi Àngel Guimerà de teatro por La segona línia.

La entrega de los 12 premios del certamen que organizan Òmnium Cultural y el Institut d’Estudis Catalans tuvo lugar en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), contó con la asistencia de más de un millar de invitados y la ceremonia se emitió en directo por TV3.

Valoración del jurado

La gran triunfadora, la novela de Rebassa, recibió los elogios del jurado por tener «un lenguaje vivo que explica una telaraña de relaciones marcadas por el poder y el deseo, complejas y envenenadas. La atmósfera hace prisioneros a los personajes y a los lectores. Los protagonistas tienen un carácter oscuro y torturado que les aboca a un fatalismo trágico», tal como destacaron sus siete miembros.

Prometeu de mil maneres es una narración coral que «amalgama el deseo, la desesperación, la mentira, la lucha de clases, la marginalidad y la necesidad de amor en una ciudad, Palma, que no sabe regenerarse sin destruirse, como los protagonistas de este libro. Como un Prometeu encadenado», según avanza la sinopsis. El libro, de la editorial Univers, se publicará este mismo mes.

Carles Rebassa (Palma, 1977) ha publicado los libros de poesía Requiescat in pace con Pere Perelló, Poema B, Els joves i les vídues, Pluja de foc, Sons bruts y El Caire Formentera, con los que ha ganado importantes premios de poesía.

También es el autor del libro biográfico Mite i pols de Blai Bonet y de la novela Eren ells, por lo que la ganadora del Sant Jordi, Prometeu de mil maneres, es su segunda novela.

Josep Ramon Cerdà cuando era director del Principal / B. Ramon

Josep Ramon Cerdà

El otro mallorquín galardonado en la Nit de les Lletres Catalanes ha escrito una obra teatral de la que el jurado destaca el «interés temático, que aborda el sentimiento de culpa y el dolor íntimo como proyecciones fantasmagóricas de la desesperanza y el escepticismo, en una rutina de supervivencia existencial».

Además, alaban del texto de Josep R. Cerdà «la coherencia estructural y el buen dominio de la convención dramática, que sirven para construir una historia llena de humanidad, en la que los espacios de la ficción (en una zona turística decadente y en temporada baja) contextualizan de manera simbólica y sugestiva las contradicciones, las vulnerabilidades y la complejidad psicológica de los personajes», como dicen sobre el texto La segona línea, que se publicará a finales de año.

Resto de premiados

El resto de premiados fueron Marc Artigau por el cuento Aquest serà el nostre pou, Jaume Coll por el poemario Com les fulles, Cristina Genebat por Sorra en la categoría de nuevo talento literario, Víctor Borràs en la de novela infantil por Animals que cauen del cel, Alejandro Palomas en literatura juvenil por Una veritat, Paul Freedman en el premio internacional y, ex aequo, el de comunicación para La contracoberta y Club Tàndem, que tienen al frente a Clàudia Rius, en el primer caso, y a Juliana Canet y Marina Porras.