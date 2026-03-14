El mundo de la cultura lamenta el "tropiezo" pero anima a seguir el camino iniciado con la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura
Profesionales de distintos ámbitos lamentan la oportunidad perdida, pero valoran el trabajo realizado hasta el momento para esta propuesta
Miquel Ferrer, presidente del Gremi de Llibreters y miembro de las mesas profesionales que han participado en el diseño de la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura, ha lamentado el descarte de la ciudad en la primera criba realizada por el comité de expertos, que ha designado a Cáceres, Granada, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria como finalistas. “Es una lástima que Palma no haya pasado a la fase final, pero tenemos que poner en valor el trabajo hecho y espero que se aproveche”. En su opinión, “la candidatura proponía un cambio valiente” para la ciudad. “Esperamos que este camino se continúe trabajando para reforzar e impulsar el sector cultural. Además, no era fácil: otras ciudades como Granada se han presentado hasta tres veces antes de llegar lejos en el proceso”, ha señalado el librero.
El galerista Frederic Pinya está de acuerdo con que “se pierde una oportunidad”, pero también que hay que continuar "dando la talla" con la misma implicación, tanto las instituciones como las galerías. “Sí, es un tropiezo, pero no tenemos que buscar la validación en un comité. Sino buscar un proyecto sólido como se está haciendo y seguir con nuestra hoja de ruta”, apunta el responsable de Pelaires. A su parecer, “es un toque de atención que Baleares tiene que transformar en ambición”.
Para el artista Joan Punyet Miró “Palma pierde una vitrina mundial y un prestigio universal” al quedar apeada de la carrera a la capitalidad cultural europea. Ser capital cultural “es un cambio de paradigma total que aporta valor añadido a nuestra ciudad”, ha manifestado.
Àngels Fermoselle, portavoz de la asociación ARCA, cree que “Palma tiene mucho trabajo por delante, con nominación o sin ella”. A criterio de la entidad que representa, “falta completar esta candidatura para próximas contiendas con acciones reales y hechos a favor del patrimonio”. Pensando más allá de la capitalidad cultural europea, Fermoselle afirma que “lo importante es caminar hacia una ciudad mucho mejor que respete el patrimonio y promocione la cultura. Se ha hecho una parte del trabajo, hay que continuar”.
Otros, como el empresario musical Miquel Àngel Sancho, al frente del sello Blau, han reaccionado con cierta indiferencia: “La verdad es que no he estado muy al tanto sobre lo que se proponía para ser declarada Capital Europea. No sé qué ventajas podría haber tenido si se llega a conseguir lo que se buscaba”. En cualquier caso, “Palma, a duras penas, cuida la cultura. En realidad los que aportamos iniciativas somos los privados”.
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