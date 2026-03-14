Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Palma Capital CulturaBiciPalmaDestrucción camino CapdeperaProtestas hotel Jamenei en MallorcaCaída visitantes SóllerCambio de tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Fallecimiento

Muere a los 91 años la actriz Gemma Cuervo

Gemma Cuervo

Gemma Cuervo / Rodrigo Jiménez / EFE

EFE

Madrid

La actriz Gemma Cuervo ha muerto este sábado a los 91 años, según han informado a EFE fuentes familiares.

TEMAS

  • Actrices
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents