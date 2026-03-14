Los grandes papeles de Gemma Cuervo: del fenómeno de 'Aquí no hay quien viva' a una vida dedicada al teatro

La trayectoria de Gemma Cuervo no se entiende sin su enorme recorrido teatral. Aunque para muchos espectadores siempre será Vicenta, el personaje que interpretó en 'Aquí no hay quien viva', la actriz desarrolló durante más de medio siglo una intensa carrera sobre los escenarios que la convirtió en una figura respetada dentro del teatro español.

En televisión, su popularidad se disparó con aquella comedia de Antena 3, donde formó una pareja inolvidable con Mariví Bilbao, al que después se unió Emma Penella, formando el mítico trío de "Las Supernenas". Tras el final de esta serie, siguió con los hermanos Caballero y su 'La que se avecina', aunque anteriormente ya había aparecido en en otras ficciones muy conocidas como 'Médico de familia', consolidando su vínculo con el gran público.

Sin embargo, antes de convertirse en un rostro habitual de la televisión, Cuervo ya llevaba décadas ligada al teatro. Participó en montajes como 'Don Juan Tenorio', 'La alondra', 'Casandra' o 'Bodas de Sangre', entre otros títulos que representó en diferentes momentos de su carrera. En el 2011 se despedía finalmente del teatro con 'La Celestina'.

Durante años compartió además escenario y proyectos con el actor Fernando Guillén, con quien formó una de las parejas más emblemáticas del teatro español. Juntos recorrieron escenarios de toda España y consolidaron una compañía propia que contribuyó a mantener vivo el teatro de repertorio.

Gracias a esa combinación de prestigio escénico y popularidad televisiva, Gemma Cuervo deja un legado artístico que atraviesa generaciones y que explica por qué su nombre sigue siendo uno de los más respetados de la interpretación en España.