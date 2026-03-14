Diego Torres: “La música es uno de los amores para toda la vida”

¿Qué tiene preparado para el concierto que ofrecerá en el Trui Teatre el 9 de abril?

Un repertorio que se alimenta de diferentes discos que he ido publicando a lo largo de mi carrera. En el concierto, enmarcado en mi gira Mi norte & Mi sur, habrá momentos acústicos y momentos con la banda ahí a pleno. Ese es el viaje musical que he preparado.

¿Qué relación mantiene con España?

Es una relación de toda la vida, sanguínea, de puentes familiares. A lo largo de toda mi vida he viajado a España y tengo recuerdos en diferentes momentos de mi vida. La vida me dio la posibilidad de llevar mi música allá y llevar cantando mis canciones y giras. Tengo grandes amigos en España. Viajar a España es siempre un placer.

¿Cuáles son los pilares sobre los que se fundamenta su último trabajo, ‘Mi norte & Mi sur’?

La autenticidad, la más pura autenticidad. Por eso es un disco amplio, con un horizonte diverso, porque hay diferentes géneros y porque siempre me gustó ser inquieto dentro de mi sonido en la música y fusionar. Por eso hay canciones como Atrapando paredes que me lleva a hacerlo con Miranda, una versión nueva de La Última Noche al estilo Estopa, una canción que me permite compartir con Manuel Carrasco, otra canción que tiene que ver con Edén Muñoz, un artista mexicano. Para mí es un disco amplio y que habla de la vida, de lo bueno, lo malo, las subidas y las bajadas, y de las diferentes maneras en que los seres humanos nos relacionamos.

La palabra ‘suerte’ aparece en numerosas ocasiones en este álbum. ¿Qué papel ha jugado la fortuna en su carrera?

Siempre tiene que haber una pequeña dosis de suerte, pero solo con la suerte no llegas a ningún lado. Futbolísticamente hablando existe la suerte del campeón: esa pelota que pega en el palo y sale afuera y no entra y te permite cuidar el resultado. Yo he hecho mi carrera en base a mucho trabajo y con eso he conseguido abrir muchos caminos, y también que apareciese una dosis de suerte y así poder vivir sobre todo de lo que uno ama, que es el arte, la música, el oficio de actor… Poder trabajar de lo que uno ama profundamente es algo hermoso y hay que valorarlo mucho.

¿La música es uno de esos amores para toda la vida?

Sí, la música es uno de los amores para toda la vida. La vida es con música, no tiene sentido si no nos acompañamos de canciones, de músicas que nos reflejan en nuestra alma momentos, recuerdos, experiencias nuevas, como perfumes que llegan a nuestra vida y nos evocan tiempos felices. Con las canciones, con la música, también acompañamos momentos nuevos que estamos viviendo y les ponemos el sello a través de estas canciones, canciones que después vamos a escuchar y nos van a evocar ese momento. Las canciones son como esos perfumes que nos acompañan en nuestro corazón y en nuestro cerebro. El otro día hablaba de eso con un amigo, de cómo un perfume te lleva a ese lado del cerebro donde se guardan ciertos recuerdos y creo que no solamente con los perfumes, con los olores, sino que con la música también pasa lo mismo, que de repente, pum, te aparece una música y directamente te lleva al cerebro a ver a dónde vos lo tenías conectado con esa emoción, esa canción.

El cantante y compositor Diego Torres / Sony

¿La música, como pasa con el amor, también le ha dado alguna puñalada?

La música te hace llorar. La música también es parte del sufrir que tenemos en la vida. No existe la vida sin sufrimiento, tampoco sin gozo. Existe el invierno, existe el verano, son los diferentes estadios que la vida y el ser humano tienen. Cuando estamos sufriendo, cuando tenemos un momento complicado, también ponemos una canción que nos acompaña y nos ayuda a desahogar esa pena. La música nos acompaña constantemente en la vida de los seres humanos.

“Solo voy a hacerle caso al corazón”. ¿Es Diego Torres más romántico que cerebral?

A veces es imposible que el corazón no mande. Yo creo que somos primero sentimiento, las cosas nos repercuten, nos pegan, para bien o para mal, no podemos manejarlo. Somos seres completamente afectivos y emocionales.

Hace 25 años usted ya le cantaba a ‘Un mundo diferente’. ¿A qué se agarra hoy, en este planeta sin esperanza?

En este mundo tan cruel vemos cosas horribles: muertes, guerra, poder, la ambición del ser humano que sigue matando al ser humano por esa misma ambición de poder. Por el otro lado vemos avances, tecnologías, gente maravillosa, vemos cosas humanas que son lindas de destacar. Es un mundo muy contradictorio. Como diría el tango [Cambalache], el mundo fue y será una porquería en el 506 y en el 2000 también. Creo que vivimos ese mundo complicado, por eso necesitamos una dosis de cambio, de esperanza, de vislumbrar de que las cosas desearíamos o quisiéramos que fueran de otra manera. Y creo que la música es parte de ese buen componente del mundo, de ese motor que mueve emociones en el mundo. Y quiero pensar que son emociones para bien. Tenemos la suerte, los que hacemos música, de ser parte de una fuerza buena, motivadora. Somos parte de esa corriente, de ese estímulo bueno de este mundo.

¿El color por el que hay que luchar sigue siendo el esperanza?

Yo creo que es una metáfora, es como que cada uno todos los días necesita un color que le represente, y darse cuenta de que esa esperanza no está perdida.

¿Entiende la música como un refugio?

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La música es un refugio, pero también te expone y te deja vulnerable. Porque hay canciones que reflejan momentos muy personales de uno, que están ahí y que salen a la luz cuando se convierten en canción, y que cada vez que las cantas vuelves a revivir o te vuelves a conectar desde donde escribiste o nació esa canción. Siempre digo que el escenario, cuando estás de gira, puede ser el mejor aliado pero también puede ser un ring donde si no estás bien emocionalmente o vienes con problemas también puedes quedar muy expuesto. Este es un trabajo que nos expone mucho, por eso siempre aconsejo tratar de buscar un equilibrio emocional para poder afrontar este trabajo que es intenso.