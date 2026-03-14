Cine
El corto mallorquín 'Los días azules', de Javier García Lerín, se lleva dos premios en el Festival de Málaga
La película isleña en desarrollo 'La hija bastarda', de Olivia Delcán, logra dos galardones por parte la industria
Recibe una mención especial el corto de ficción de la misma cineasta, titulado 'Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra'
El cortometraje Los días azules, del cineasta mallorquín Javier García Lerín, se ha llevado dos premios del Festival de Málaga, que este sábado clausura su 29 edición.
Consiguió la Biznaga de Plata de la sección oficial de cortos documentales, dotado con 2.000 euros, y además el Premio del Público, otorgado por el jurado popular de alumnos de la Universidad de Málaga.
La producción de El Obrador, dirigida y escrita por García Lerín, narra la relación de una abuela, Julia, con su nieto pequeño. Tras trabajar durante toda su vida de peluquera, está jubilada y ocupa la semana cocinando y arreglando el pelo a sus amigas, esperando su mayor ilusión: cuidar de su nieto, que le visita una vez por semana y se queda a dormir en su casa.
«A la mañana siguiente de una de esas noches, Julia dice que cree haber tenido un ictus», como avanza la sinopsis. Su hijo no sabe qué decir y la abraza. Dos semanas después, rueda esta película.
El cineasta mallorquín realiza su primera incursión en el corto documental con Los días azules tras ser premiado por su largometraje documental Els ulls s’aturen de créixer (2018), que fue calificado por la plataforma Filmin como el documental musical del año.
Más premios
En la sección de cortometrajes de ficción, la película que también tiene sello isleño Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra, de Olivia Delcán y Nacho Sánchez, recibió una mención especial del Festival de Málaga.
En las secciones de la industria para los proyectos en desarrollo, hay otra mallorquina galardonada, La hija bastarda, firmada de nuevo por Olivia Delcán, que además obtuvo el Talents Lab del Atlàntida Film Festival de 2025.
En esta ocasión, ha ganado los premios Térrea y Ecam Forum para desarrollar un metraje que cuenta también con la ayuda de 2025 a la producción por parte del Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), del Govern balear.
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