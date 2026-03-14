La prèvia
De celebracions i altres harmonies
Ho va anunciar a tota plana aquest diari ahir mateix, ja que la notícia no és per menys: avui, el cicle musical Els matins de l’orgue d’Alaró arriba al concert número 900. Una cita que no ens podem perdre. Alaró serà, avui dematí i a partir de les 11.30 hores, una festa musical, amb intèrprets de prestigi com la soprano Irene Mas, la violoncel·lista Maria Fernández, Miquel Bennàssar Bonnín a la viola de gamba, Nofre Morey a l’orgue i el titular de l’instrument de Sant Bartomeu, Miquel Bennàssar. Junts s’acostaran a partitures dels renaixentistes Thielman Susato i Jehan Chardavoine, d’Arvo Pärt, de Fauré, de Bach i d’altres compositors, com Amadeu Vives, el músic que transformà el ja de per si immens text de La Balanguera en una cançó eterna.
Hores més tard (20 hores), la festa musical es traslladarà a Sant Joan, ja que el poble del Pla recorda els cinquanta anys del primer concert de la seva coral. I ho fa de manera molt participativa a l’església i amb molts bons músics al davant de l’agrupació vocal, dirigint peces diverses del repertori.
A Inca i en el Claustre (19.30 hores), tenim la Banda Unió Musical Inquera, amb Joan Toni Ballester com a director.
I si passam a diumenge, tenim també una cita molt original, la que ens han preparat el percussionista Armando Lorente, el contrabaixista Toni Cuenca i el guitarrista Banji Habicuela. Els trobarem al Door 13 del carrer de les Caputxines de Palma fent jazz en directe a partir de les 21.30 hores.
A la Sala La Fornal de Manacor (19 hores), Les músiques de Zeig, amb Miquel Brunet, Guillem Simó, Sofia Domenech, Caterina Bibiloni i Eduard Riera.
El públic infantil també tendrà la seva proposta musical a l’Auditòrium de Palma: demà a les 17 hores, Pica Pica, el grup de teatre i música infantil. I pels més nostàlgics, Los Sirex en el Teatre d’Inca a les 19 hores.
I tot això, mentre ens arriba la grata notícia que Baltasar Bibiloni serà nomenat Fill il·lustre de Binissalem. Enhorabona pel merescut nomenament.
Suscríbete para seguir leyendo
