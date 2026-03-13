Palma no será Capital Europea de la Cultura en 2031
El comité de expertos ha anunciado que las ciudades finalistas son Cáceres, Granada, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria
Palma se ha quedado sin opciones a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 después de que la comisión de expertos que han evaluado a las nueve candidatas haya elegido como finalistas a Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.
Tras el anuncio de las cuatro ciudades que pasan a la fase final, “las que tienen mayor potencial” según los expertos, Palma se ha quedado fuera de la carrera a la capitalidad europea de la cultura.
Tanja Mlaker, presidenta del comité de expertos, ha agradecido el trabajo de las nueve candidatas. “El trabajo no ha sido en vano, esuna base sólida para el futuro desarrollo cultural de vuestras ciudades”, ha manifestado.
Las nueve ciudades que optaban a ser la Capital Europea de la Cultura en 2031 representando a España eran Palma, Jerez de la Frontera, Cáceres, Burgos, Toledo, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Granada y Potries, municipio de Valencia.
En una rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Cultura se ha anunciado que a mediados de diciembre se dará a conocer la ciudad elegida y que compartirá la capitalidad cultural europea con Vittoriosa, en Malta.
Además, Tanja Mlaker ha informado que se publicrá un informe con las valoraciones del comité de expertos sobre las ciudades candidatas dentro de un mes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Celler Tonet nace en Ca’n Marron con las hermanas Solivellas: 'Ofrecemos una mirada distinta a los platos tradicionales
- Cati Bonet traspasa el Café Barroco de Palma: «Si no hay relevo, tendré que cerrar y el local se convertirá en una vivienda»
- Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
- El Ayuntamiento de Palma prohíbe una actividad del colegio de El Molinar en el busto de Aurora Picornell
- Cort adjudica la playa de Ciutat Jardí al empresario que ha dejado impagos en Calvià y en Son Servera
- Polémica en la Fira del Ram: Autismo Mallorca denuncia el rechazo de los feriantes a las asociaciones
- El precio máximo del gasóleo en Mallorca se pone por las nubes y ya supera la barrera de los dos euros por litro
- Biel Ferragut, alcalde de sa Pobla: “Nos gustaría que alguna empresa local comprara s’Esplet”