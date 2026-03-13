Palma no será Capital Europea de la Cultura en 2031

Palma se ha quedado sin opciones a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 después de que la comisión de expertos que han evaluado a las nueve candidatas haya elegido como finalistas a Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

Tras el anuncio de las cuatro ciudades que pasan a la fase final, “las que tienen mayor potencial” según los expertos, Palma se ha quedado fuera de la carrera a la capitalidad europea de la cultura.

Tanja Mlaker, presidenta del comité de expertos, ha agradecido el trabajo de las nueve candidatas. “El trabajo no ha sido en vano, esuna base sólida para el futuro desarrollo cultural de vuestras ciudades”, ha manifestado.

Las nueve ciudades que optaban a ser la Capital Europea de la Cultura en 2031 representando a España eran Palma, Jerez de la Frontera, Cáceres, Burgos, Toledo, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Granada y Potries, municipio de Valencia.

En una rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Cultura se ha anunciado que a mediados de diciembre se dará a conocer la ciudad elegida y que compartirá la capitalidad cultural europea con Vittoriosa, en Malta.

Además, Tanja Mlaker ha informado que se publicrá un informe con las valoraciones del comité de expertos sobre las ciudades candidatas dentro de un mes.