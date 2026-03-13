Més y PSOE critican el “fracaso” de las políticas culturales del PP en Palma

Més per Palma y el PSOE han criticado lo que consideran el “fracaso” de las políticas culturales del PP tras quedar Palma descartada como candidata finalista a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Més per Palma considera que el hecho de que Palma no haya pasado el filtro para la Capitalidad Europea de la Cultura confirma el fracaso de una candidatura que se ha planteado más como una operación de marketing político y promoción turística que como un proyecto cultural sólido para la ciudad. Por ello, también pide la destitución del director general de proyectos culturales, Gori Vicens, nombrado para reforzar la candidatura.

“Tenemos un gobierno de perdedores que no es capaz de tener éxito ni siquiera con su propuesta central de modelo cultural y de ciudad”, ha criticado la formación ecosoberanista.

El regidor Miquel Àngel Contreras considera que "crearon un cargo a medida para gestionar una candidatura que no ha pasado ni el primer filtro. Exigimos la destitución inmediata de este cargo. Ya basta con torcer el dinero público con caprichos del alcalde y del concejal de Cultura".

El secretario general del PSOE Palma, Iago Negueruela, también ha criticado que el gobierno municipal del PP haya basado “su política cultural en un único proyecto que finalmente ha fracasado”.

En opinión de Negueruela, esta situación evidencia la carencia de una estrategia cultural sólida para la ciudad. "Han apostado toda la legislatura a un único proyecto y ha fracasado. La política cultural de una ciudad como Palma no puede depender de un solo evento", ha afirmado.

El secretario general de los socialistas de Palma cree que "Jaime Martínez llega a su congreso con el proyecto agotado. No es el inicio de una nueva etapa, sino el fin de un proyecto que ya ha demostrado sus limitaciones", ha concluido.