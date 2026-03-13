El rap de la Mala Rodríguez y el cante jondo de María Terremoto inauguran el Festival Paco de Lucía

La fusión, que tanto potenciaba el maestro Paco de Lucía, ofreció un giro inédito este viernes noche en el Teatre Principal de Palma, ya que el rap transgresor de la Mala Rodríguez se unió al cante jondo de la joven María Terremoto para honrar en el escenario al grande de la guitarra flamenca.

La quinta edición del Festival que lleva su nombre fue inaugurada con la familia de Paco de Lucía casi al completo y este año la cita musical que homenajea al mallorquín de adopción cuenta con la Reina Letizia en el cargo de presidenta de honor, «un gesto que refuerza el apoyo institucional al festival y reconoce la labor que venimos desarrollando», tal como destacó la responsable, Soledad Bescós, durante su discurso de bienvenida.

Legado del músico

Agradeció además a la familia del genio su presencia, ya que el festival «nació con el deseo de honrar y preservar el legado de uno de los músicos más universales que ha dado nuestro país», en palabras de la directora.

La viuda, Gabriela Canseco, dio una relevancia especial a la quinta edición porque «celebrar cinco años es confirmar que su memoria está más viva que nunca, que su música y su presencia en Mallorca no pertenecen solo al pasado, sino que permanecen, inspirando, abriendo caminos y reuniendo a las personas alrededor de una misma emoción», se congratuló ante un abarrotado teatro.

Canseco se encargó de entregar la Beca Jóvenes Talentos otorgada por la Fundación Paco de Lucía y lo hizo junto al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

La galardonada ha sido la bailarina Alicia Gibert, que podrá completar su formación en Berklee College of Music (Boston). Y tras el reconocimiento, comenzó la actuación de La Mala y María Terremoto.