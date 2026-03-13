La cultura popular de Mallorca se une en el Primavera Folk

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Literària, presenta el ciclo Primavera Folk con un programa que arranca el 28 de marzo y que tiene como objetivo impulsar la cultura popular a través de la música, la tradición y la palabra viva.

La propuesta nace desde el Museu de la Paraula. Casa Rafel Ginard, en Sant Joan, que inaugura la programación de primavera y presenta una serie de actividades dirigidas a todos los públicos con experiencias inmersivas, música, presentaciones literarias y actividades familiares, entre otras.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado este viernes que "Primavera Folk refuerza el compromiso de la institución insular con la cultura popular y con la palabra viva de Mallorca. Queremos crear espacios de encuentro y transmisión para que la cultura de raíz siga siendo un elemento de cohesión e identidad en la isla".

Programación

El ciclo comenzará el sábado 28 de marzo con una experiencia inmersiva en la finca Bellver Ric de Manacor, ya que Maria Antònia Aloy y Cati Eva Canyelles ofrecerán un itinerario sensorial y un taller bajo el título ‘Som blat’.

Por su parte, el equipo del Arxiu Oral de Mallorca hará una parada en Felanitx el Domingo de Pascua para grabar los cants de sales y sumarlos al archivo web recientemente estrenado en www.mallorcaoral.cat.

Entre las actividades programadas destaca también la colaboración de Mallorca Literària en la celebración del Acampallengua 2026 en Manacor. El sábado 11 de abril tendrá lugar el concierto de Maria Jaume, que presentará Sant Domingo Forever, su nuevo trabajo en homenaje a su pueblo, Lloret.

Al día siguiente, domingo 12 de abril, la fundación colaborará con la organización de un Dinar de Cantaires, que añadirá canto y música al tradicional almuerzo de hermandad del encuentro juvenil.

Sant Jordi

El sábado 25 de abril se ha preparado una jornada literaria completa en Sant Joan con una actividad familiar, la presentación del libro Un gat negre al jardí, de Irene Zurrón, y un club de lectura abierto, además del espectáculo Recital de mentides de Maria Montserrat, que se suma a las actividades programadas en Sant Joan con motivo de la celebración de Sant Jordi.

Durante el mes de abril, el Museu de la Paraula acogerá presentaciones y conferencias, como la de Sebastià Barceló, ‘Guingaia’; ‘Arxiu Oral de Mallorca: especial cant de sales’; o la presentación del libro Cant i treball a Mallorca, de Bàrbara Duran, con la presencia de la autora y de la especialista Caterina Valriu.

Uno de los espectáculos destacados del ciclo es la presentación del proyecto Aigua Ballant, del trío Qânât, que ofrecerá un concierto de fusión étnica del Mediterráneo y Asia Central en la iglesia de Consolació de Sant Joan el viernes 17 de abril.

En mayo, el Museu de la Paraula se suma a la conmemoración del Día Internacional de los Museos 2026, este año bajo el lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’. Se ha organizado una Correglosa con Glosadors de Mallorca para esparcir palabras y reivindicar la palabra como vía de diálogo para la paz, la cohesión y el vínculo entre pasado y presente.