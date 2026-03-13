El ciclo Els Matins de l’Orgue de Alaró cumple el sábado su concierto 900

Más que un número

El 900 posee algunas curiosidades matemáticas que lo hacen especial. Es, por ejemplo, un cuadrado perfecto, resultado de multiplicar 30 por 30, algo poco habitual en cifras redondas asociadas a aniversarios o celebraciones. También es el producto de 9 por 100, y el nueve —número tradicionalmente vinculado a la armonía y a la culminación de un ciclo— parece adquirir aquí un cierto valor simbólico.

Pero más allá de los juegos numéricos, llegar a los 900 conciertos semanales tiene algo de auténtica proeza. Novecientas conciertos semanales equivalen a más de diecisiete años de música casi ininterrumpida. Si cada recital dura alrededor de media hora, el ciclo acumula ya cerca de 500 horas de música de órgano en directo, un auténtico maratón sonoro dedicado a uno de los instrumentos más emblemáticos de la tradición mallorquina.

Una proeza musical

Todo este preámbulo sirve para situar la dimensión de la efeméride. El ciclo musical Els Matins de l’Orgue, que se celebra cada sábado por la mañana en la iglesia parroquial de Sant Bartomeu de Alaró y que llega esta semana a su concierto número 900. Un hito que confirma la consolidación de una de las iniciativas culturales más singulares y constantes del panorama musical de la isla.

Lo que empezó como una propuesta modesta para dinamizar el órgano del templo se ha convertido, con el paso de los años, en una cita habitual para amigos, visitantes y aficionados a la música. El proyecto nació en 2006 y, desde entonces, cada sábado —con algunas interrupciones puntuales durante el verano o en determinadas semanas del invierno— el órgano vuelve a sonar a las 11.30 horas, coincidiendo con el mercado semanal del municipio.

Detrás de esta larga aventura musical se encuentra el organista mallorquín Miquel Bennàssar, titular del instrumento de la parroquia y auténtico motor del ciclo. Nacido en sa Pobla y formado en la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis de Basilea, Bennàssar ha sostenido durante casi dos décadas el ritmo semanal de conciertos con un repertorio amplio que abarca desde el Renacimiento hasta la música contemporánea, sin olvidar a Bach. La figura de Johann Sebastian Bach ocupa un lugar central en esos programas. Bennàssar se confiesa abiertamente discípulo del compositor de Eisenach, y prácticamente en cada concierto incluye alguna obra suya. Junto a Bach, otra constante del ciclo son las improvisaciones sobre melodías populares, un terreno en el que el organista ha demostrado una notable capacidad creativa, habiendo realizado a lo largo de esas novecientas sesiones unas ochocientas.

Un ciclo imprescindible

El éxito de la iniciativa, según explica el propio músico, «se apoya en dos pilares: constancia y variedad». Mantener un concierto semanal obliga a disponer de un repertorio amplio y a dedicar tiempo a los ensayos, algo que Bennàssar procura hacer al menos dos días por semana. Y añade: «A ello se suma la riqueza tímbrica del órgano de Sant Bartomeu, que permite obtener colores sonoros diversos».

El instrumento que protagoniza estos recitales posee también una historia singular. Aunque el primer órgano se remonta al siglo XVIII y fue obra del maestro organero Pere Josep Bosch, el mecanismo actual es moderno, pues fue construido en los talleres del prestigioso organero Gerhard Grenzing, quien diseñó un instrumento nuevo respetando la estética del antiguo mueble.

De tamaño medio, pero con gran versatilidad sonora, el órgano de Sant Bartomeu permite abordar repertorios muy diversos y adaptarse a estilos de distintas épocas. Como recuerda Bennàssar: «lo importante en un órgano no es únicamente su tamaño, sino la calidad del sonido y las posibilidades tímbricas que ofrece».

Repertorio y artistas

A lo largo de estos años, el ciclo ha contado, además, con la participación de intérpretes invitados procedentes de distintos lugares, más de ciento cincuenta, provenientes de Alemania (16), Suecia (3) y geografías de habla catalana (31), entre otras. Organistas, cantantes e instrumentistas han pasado por Alaró para colaborar en programas especiales.

El concierto número 900 tendrá también un carácter especial. En él participarán la soprano Irene Mas, la violonchelista Maria Fernández, Miquel Bennàssar Bonnín a la viola de gamba, Nofre Morey al órgano, todos junto al titular del instrumento que, además, intervendrá haciendo sonar las xeremies. El programa incluirá, entre otras piezas, algunas de Thielman Susato y Jehan Chardavoine, ambos del siglo XVI, una del contemporáneo Arvo Pärt, el Ave Maria de César Franck, un aria y una zarabanda de Bach, improvisaciones sobre temas populares, y Desolació y La Balanguera ambas sobre textos de Joan Alcover, el poeta que vivió durante algún tiempo en Alaró.

Con esta efeméride, los Matins de l’Orgue se acercan a su vigésimo aniversario convertidos en una actividad cultural plenamente consolidada y en la que se han interpretado unas cinco mil partituras.

La iniciativa, impulsada con el apoyo del Ayuntamiento de Alaró, la parroquia y diversas entidades culturales, no solo ha contribuido a difundir la música de órgano, sino también a preservar y dar vida al patrimonio organístico de Mallorca.