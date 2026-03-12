The Deaf Buffalos: "Cantar en catalán significa posicionarnos frente a la creciente oleada de la ultraderecha"

La música americana y los sonidos country, rock y folk propios de Oklahoma y Texas regresan con el segundo álbum del trío mallorquín The Deaf Buffalos, País, ocho canciones interpretadas en catalán que combinan una mirada social, historias personales y la identidad colectiva como telón de fondo.

Con País abren una nueva etapa con el idioma. ¿Por qué este giro al catalán?

El cambio se debe a dos factores. Por un lado, con Red Dirt, la gente nos decía que les encantaba nuestra música pero que no entendía nada de lo que cantábamos. Y era una pena porque realmente trabajamos mucho en la elaboración de las historias que contamos, en la tradición storytelling del estilo americana. Y así perdíamos la mitad de la sustancia de lo que ofrecía la banda. Por otro lado, había, o hay, un motivo político explícito. Cantar en catalán significa posicionarse frente a la creciente oleada de la ultraderecha contra todo aquello que es nuestra lengua y sentimiento de pueblo y país. Así decidimos contribuir a defender la lengua catalana desde la música para elaborar una contranarrativa al discurso fascista y de odio que representan formaciones como Vox en Baleares. La idea es poner una banda más en catalán en la escena, para concienciar, amar y abrazar el catalán de forma integradora.

¿Con Red Dirt ya ofrecían una mirada crítica sobre la realidad actual?

En Red Dirt había alguna canción con connotaciones claramente políticas, como por ejemplo 10/1. El título de esta canción hace referencia a una fecha: el 1 de octubre de 2017, el día del referéndum en Catalunya. Una canción que habla sobre la forma violenta de gestionar un conflicto de naturaleza política por parte del gobierno del PP en aquel momento. Realmente, política es todo en esta vida pero bueno... Las otras canciones de aquel primer disco tenían una temática más existencial. En País cuatro de las ocho canciones son explícitamente políticas.

La problemática de la vivienda, la defensa del catalán, el auge del fascismo... ¿Qué otras temáticas abordan las letras de The Deaf Buffalos en este disco?

Hay una canción que se llama Ulls tancats que trata sobre la violencia de género, y está inspirada en la película Rita, dirigida y protagonizada por Paz Vega. En ella se narra la vida de una mujer alrededor del año 1981, cuando se aprobó la ley del divorcio. Rita, condenada a una vida bajo los roles de madre y esposa de un hombre estereotípicamente hegemónico, o con masculinidad tóxica, decide a escondidas iniciar los trámites para divorciarse, pero cuando el marido lo descubre, la mata. En la canción hemos dado un giro final a la historia y hemos hecho que ella le abandone una noche que él está, como de costumbre, en el bar. Otras canciones tratan temas más personales y existenciales, vinculados con la necesidad de tomar decisiones difíciles pero necesarias, como Aquest present o Madison County, que plantean cómo determinados caminos de la vida llegan a un callejón sin salida y hay que deshacer y construir nuevos caminos. Llombards-Felanitx blues es un tema de amor en formato blue-grass muy divertido, mientras que Placa i Pistola hace un retrato costumbrista y ácido de un perfil de agente de policía rancio, con mucho ego y escasa calidad moral e inteligencia, que en Mallorca tiene una cierta presencia. Es realmente una canción muy divertida que la gente de pueblo rápidamente asocia a un determinado personaje de su zona.

¿Cómo es el país ideal, la utopía que defienden como grupo?

Un país ideal es aquel donde el dinero y el fer calaix no pueden estar por encima de los derechos sociales más básicos de sus habitantes, como por ejemplo, el acceso a la vivienda. Un país en el que las libertades democráticas no estén amenazadas por el auge de la ignorancia del fascismo de la extrema derecha. Un país en el que nuestra identidad como pueblo no sea un problema, sino una riqueza, protegida, valorada y asumida de forma integradora. Un país donde la tierra no sea puramente concebida como capital urbanizable, sino preservada en su valor identitario, ecológico y paisajístico. En definitiva, un país que no sólo sea una bandera, sino todo el conjunto de derechos para que sus miembros puedan tener una vida digna.

¿Mallorca también es tierra de sonidos country, rock y folk?

No sé si podemos decir que Mallorca es "tierra de" country-folk, pero lo que sí es innegable es que ha habido y hay propuestas interesantísimas en este terreno. Si tuviera que citar dos, no tendría ninguna duda: Ànimos Parrec, en catalán, y Toni Monserrat Inc. en inglés. De Toni Monserrat no hay nada que pueda decir que ya no se haya dicho. Ànimos Parrec me parecen musicalmente muy americanos, y conectamos totalmente con sus letras y perspectiva.

Este sábado 14 de marzo actúan en la Esglèsia Vella de Calonge, a partir de las 19 horas (el día 21 lo harán en Barcelona, en el Espai Mallorca). ¿Cómo son los conciertos de The Deaf Buffalos?

Genuinos y auténticamente Red Dirt Americana, en formato acústico, sin efectos, trampa ni cartón. Lo que se escucha en el disco es lo que se encontrará en directo: un sonido crudo, desnudo y de raíz americana, con unas historias con las que el público podrá identificarse y empatizar.