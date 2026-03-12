La OCB convoca un canto masivo e histórico de 'La Balanguera' en toda Mallorca
Está convocado para el 29 de mayo a las 20 horas en todos los municipios de la isla para conmemorar el centenario del estreno musical del poema de Joan Alcover
La Obra Cultural Balear (OCB) ha hecho “un llamamiento a todo el pueblo de Mallorca” para que se una al canto "simultáneo y multitudinario” de La Balanguera el 29 de mayo a las 20 horas. La fecha no es casual, ya que ese día se cumplirán los cien años del estreno de la versión musicada del poema de Joan Alcover, del que este año se cumple un siglo desde su muerte. Los convocantes quieren que la respuesta a esta propuesta sea “un gesto colectivo de mallorquinidad” y un hecho masivo e histórico.
Antoni Llabrés, presidente de la OCB, cree que la convocatoria será “un hecho histórico” en la que participarán corales, bandas y formaciones musicales de los distintos municipios de Mallorca "de todo color político", según ha explicado este jueves en una rueda de prensa en Ca n’Alcover, la casa natal de Joan Alcover y donde el poeta escribió los versos de La Balanguera y los recitó por primera vez, el 8 de febrero de 1903, en una reunión con amigos y otros intelectuales.
La iniciativa de la OCB cuenta con el apoyo del Institut d'Estudis Baleàrics y del Consell de Mallorca, que declaró La Balanguera himno oficial de la isla en 1996. Para ella se ha creado la web https://ocb.cat/projectes/la-balanguera/ donde se puede acceder a la historia del poema, a su letra y a un mapa en el que aparecen todos los pueblos que se han unido hasta el momento, con el lugar del canto y quienes participarán. Se editarán carteles para cada municipio y se repartirán copias de la canción con una tirada masiva. “Es un reto del que estamos convencidos que se convertirá en un hito histórico”, ha manifestado Llabrés.
El presidente de la OCB ha mencionado que en este Any Joan Alcover la mayoría de municipios ya han confirmado su adhesión y que acogerán este canto en sus plazas más importantes, pero que cada ayuntamiento elige libremente el lugar. Pollença, por ejemplo, lo hará en el Calvari, y queda por decidir dónde se hará en Palma, para lo que estaba prevista una reunión este mismo jueves.
El estreno de la musicación del poema de Joan Alcover fue en el Palau de la Música de Barcelona el 29 de mayo de 1926, meses después de la muerte del escritor. Fue Amadeu Vives quien puso música a los versos, una idea que había lanzado el también poeta Josep Carner. En Palma, La Balanguera se pudo escuchar el 28 de junio de ese mismo año, en el Teatro Lírico, fecha que también se conmemorará, ha avanzado Antoni Llabrés.
El presidente de la OCB ha confirmado que para el 29 de mayo se está contactando con artistas y grupos, entre ellos Maria del Mar Bonet, quien popularizó una versión en 1981, para invitarles a participar en este canto simultáneo en la isla.
Llabrés ha recordado que La Balanguera es una metáfora de la personalidad de Mallorca, que se va tejiendo, como dice el poema y la canción y ha considerado que “en el contexto actual necesitamos elementos de cohesión” y “compartir el sentimiento de pertenencia a una sola comunidad”.
