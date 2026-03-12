La feria de arte contemporáneo Summa Mallorca contará con más de 30 galerías y artistas

Summa Mallorca Contemporary Art Fair celebrará su segunda edición el próximo mes, del 9 al 12 de abril, en el Pueblo Español de Palma. Sus organizadores han invitado a 30 galerías, a coleccionistas y artistas, tanto nacionales como internacionales, pero también dedicarán espacio a los creadores de la isla con el proyecto Selecció natural. En total, se mostrarán más de 250 obras de diferentes disciplinas artísticas. La coincidencia con la feria Art Cologne les hace prever una asistencia de entre 7.000 y 8.000 personas.

En Summa Mallorca cada galería mostrará el trabajo de un solo artista y los organizadores de la feria han destacado los nombres de Agustina Piriz, Óscar Mariné, Jesús Arrúe, Ángel Celada, Ana Barrachina, Andrea Amelung, Jaime Monge o Nathalie Vin. El talento local estará representado por Biel Llinàs, Joan Cabrer, Josep Santamaria, Federica Furbelli y Marga Estelrich, entre otros.

Fiona Ferrer Leoni, coordinadora de la feria, Oscar García García, su director, y el comisario de Selecció natural, Jordi Pallarés, han explicado las novedades de esta segunda edición en una presentación celebrada en el Hotel Can Marqués by Puro a la que han asistido la directora de comunicación, Belén Polanco y representantes de las empresas colaboradoras. Según han avanzado, Summa Mallorca Contemporary Art Fair será un gran escaparate del arte actual, pero también acogerá charlas sobre el papel de las ferias y las galerías hoy.

En el Espacio FFL, Fiona Ferrer mostrará su colección de ropa y complementos en “homenaje a Mallorca” y para la que ha colaborado con Teixits Riera y Textil Bujosa. El visitante la podrá ver como una instalación en la que habrá más presencia de la artesanía local.

Óscar García ha cifrado en unos 5.000-6.000 los visitantes que tuvo la primera edición de la feria, en la que hubo ventas interesantes como la de una obra valorada en 15.000 euros. Para esta segunda edición, confía en aumentar el público aprovechando que en esa misma semana tendrá lugar Art Cologne Palma en el Palacio de Congresos.

Aunque la feria se inaugurará el 9 de abril, “la experiencia” comenzará dos días antes en Valencia, donde buena parte de los participantes visitarán la Fundación Hortensia Herrero. Por la noche, se embarcarán en un ferri que les traerá el 8 de abril a Mallorca, donde asistirán al espectáculo audiovisual en la iglesia dels Sagrats Cors y a una cata de champán Moët & Chandon en la tienda Bulgari. Para el día 10 está programada una salida en el barco Falcao, que perteneció a los reyes de Bélgica.