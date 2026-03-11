Rafel Esteve: "Para explicar y escuchar a Bach no se necesita ninguna excusa"

-¿Por qué las Goldberg?

- Pues porque forman un corpus de los más grandes escritos para teclado y que además han conseguido una aureola que pocas composiciones tienen. No hay pianista que no quiera acercarse a ellas. Por algo será.

- Pero no son fáciles.

- Ni para el intérprete, naturalmente, ni para el oyente. La primera vez que uno se dispone a escucharlas puede que se pregunte: ¿cómo puede ser que esa partitura sea tan importante?, pues la escucha requiere un acercamiento especial. Puedo entender que la primera vez el melómano escucha esas treinta variaciones se aburra.

Para gozar la música clásica se debe perseverar en la escucha"

-Y ¿qué hacer entonces?

- Pues seguir en el empeño e intentar encontrar las pistas y los referentes que la obra esconde. Eso pasa mucho en la música clásica, la primera vez que escuchas alguna obra, seguramente no la disfrutes. Para gozar la música clásica se debe perseverar en la escucha.

- Y en el caso de las Goldberg, ¿cuáles son esas pistas?

- [Sonríe] Mire, Bach ya es de por sí complejo, pues siempre esconde algunos elementos que a primera vista no se ven, como referencias incluso matemáticas. En esas Variaciones, por ejemplo, el número 3 está muy presente. Esas treinta maneras de hacer un tema, que se nos presenta al inicio, están divididas en grupos de tres, cada uno de ellos siguiendo un esquema: primero una danza, luego una prueba de virtuosismo y al final Bach sitúa un canon. Y cuando ha terminado todo, regreso al tema inicial que, después de todas las variaciones, ya se nos aparece distinto, siendo el mismo, en realidad. Por otra parte, en esas variaciones es muy difícil reconocer la melodía en cada una de ellas, pues lo que hace que sea original es que Bach se basa en las variaciones sobre el bajo o lo que diríamos el acompañamiento, más que en el tema inicial. Ahí radica otra genialidad del maestro.

- ¿Cómo han influido las Goldberg en la música posterior?

- Si bien mucha música, sobre todo religiosa, de Bach quedó en el olvido, no sus obras para teclado que se estudiaban en los conservatorios. Beethoven seguro que conocía las Goldberg, lo demuestra en sus Variaciones Diabeli.

-Empieza un ciclo sobre el piano, con una obra escrita para un clavicémbalo.

- Cierto, puede resultar extraño, pues el clavicémbalo no es, técnicamente, el predecesor del piano, pues si éste marca las notas con unos martillos el otro lo hace mediante una especie de pinzas que no percuten, sino que pinzan las cuerdas. Ahora bien, las Goldberg ha sido más conocidas por sus adaptaciones al piano que en su forma original, de ahí que pensé que bien podíamos acercarnos a ellas en este ciclo. Además, para explicar y escuchar a Bach no se necesita ninguna excusa, podemos incluir su música en todos los ciclos posibles.

- ¿Qué hay de realidad y de leyenda sobre la creación de esa obra?

- El primer biógrafo de Bach, Johann Nicolaus Forkel ya cita esa anécdota, según la cual Bach las compuso para su alumno Goldberg, para que éste las tocara durante las noches de insomnio de su mecenas. Ahora bien, debemos matizar la historia, pues seguramente el aristócrata no las quería para dormir, sino para que le ayudaran a mantenerse bien despierto.