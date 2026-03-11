Pollença Fest abrirá la temporada de grandes conciertos en Mallorca con Xanguito, The Tyets y Òrbita 90 el 18 de abril

Un festival con horarios pensados para un público familiar, food-trucks y en un espacio amplio como es el campo de fútbol Ca n'Escarrinxo. Así será la primera edición de Pollença Fest, que el 18 de abril abrirá puertas, y también la temporada de grandes conciertos, con Xanguito, The Tyets, en la que será su única actuación en Mallorca este año, y el grupo pollencí Òrbita 90.

Esta será la primera edición de un festival que se suma a la oferta cultural de Pollença, que desde hace años cuenta con su festival de música clásica y este año acogerá la tercera edición de Pollença Rock y la segunda de Pollença Rock.

El 18 de abril, el grupo Xanguito presentará algún tema nuevo. "Es un concierto puente entre dos etapas. También es como un pequeño experimento de cosas que queremos probar en el nuevo show”, ha comentado Joan Muntaner, líder y voz del grupo durante la presentación del festival este miércoles en Espai Xocolat. Allí mismo, el músico ha interpretado Me pica es cor, una de esas nuevas composiciones que podrían sonar en Pollença.

Pollença Fest está organizado por la Associació Manangelment Musical y el Ayuntamiento de Pollença. Àngel Pujol, programador del festival, ha informado que se han puesto a la venta 3.500 entradas, de las que ya se han vendido más de la mitad, a un precio de 25 euros y con acceso gratuito para los menores de 6 años. “Esperamos que sea un éxito”, ha confiado durante la presentación.

El regidor de Cultura de Pollença, Miquel Àngel Sureda, ha comentado que el objetivo de su municipio es ofrecer “cultura para todo el mundo” y aunque se espera una gran asistencia de público pollencí también espera que lleguen asistentes del resto de las islas para pasar ese fin de semana en Pollença.

Noticias relacionadas

Las puertas del recinto abrirán sobre las 17.30 horas y a las 18.30 horas comenzará la actuación de Xanguito. A las 20.30 está prevista la de The Tyets y a las 22.30 la de Òrbita 90, que cerrará el festival.