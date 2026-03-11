La delegación de Palma sale “tranquila" y "satisfecha” tras defender en Madrid su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

La delegación que ha defendido la candidatura de Palma a la Capitalidad Europea de la Cultura para 2031 ha valorado “de forma positiva y satisfactoria” la exposición de su propuesta, Mediterráneo in Motion, que ha tenido lugar este miércoles, 11 de marzo, en la sede del Ministerio de Cultura ante la comisión evaluadora. Será el próximo viernes cuando se dé a conocer las tres o más ciudades finalistas.

En total, nueve ciudades compiten por convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031: Palma, Jerez de la Frontera, Cáceres, Burgos, Toledo, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Granada y Potries, municipio de Valencia. La ciudad finalmente elegida compartirá capitalidad con Vittoriosa (Malta).

La presentación de la candidatura de Palma se ha desarrollado durante 30 minutos y ha comenzado con unas palabras de Sandra Lipski, fundadora y directora del Evolution Mallorca International Film Festival, quien ha dado paso a la explicación del catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears y director de la Fundació Impulsa Balears, Antoni Riera, encargado de coordinar la redacción de la propuesta.

Posteriormente, durante una hora, los miembros de la delegación han respondido a las preguntas planteadas por el jurado evaluador, que se ha interesado por aspectos como la aplicación concreta del proyecto en la ciudad, su impacto en materia de inclusión y sostenibilidad, la programación artística o el grado de implicación ciudadana. La sesión se ha iniciado a las 11.50 horas y ha concluido a las 13.20, ha informado posteriormente el Ayuntamiento.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, que ha encabezado la delegación, ha destacado que el proyecto presentado “deja claro cuál es nuestra filosofía y cuáles son las actuaciones”, y subraya el papel de la cultura como “motor transformador social y territorial de la ciudad”, no solo desde el ámbito cultural, sino también en relación con la economía, el turismo, el urbanismo, el patrimonio y la cohesión social.

Además del alcalde, se han trasladado a Madrid el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Javier Bonet; el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta; y los directores generales Gori Vicens, Pilar Ribal y Rafel Brunet. La delegación también ha contado con miembros de las dos mesas de profesionales independientes que se constituyeron para incorporar propuestas de la sociedad civil y del tejido cultural, artístico, docente y científico. Entre ellos se encontraban Miquel Ferrer, presidente del Gremi de Llibreters; la coreógrafa y bailarina Mar Aguiló, directora del PalmaDansa; David Barro, director de Es Baluard; la gestora cultural Maria del Mar Matas, directora de Apropa Cultura Balears; y la ecóloga e investigadora del Imedea Anna Traveset, Premio Nacional de Investigación.

A la salida del Ministerio, Javier Bonet ha resumido la sensación de la delegación: “Estamos muy tranquilos y contentos. Ha sido un honor representar a todas las personas que se han involucrado durante este último año para presentar un proyecto serio que sitúa a Palma como una capital europea de la cultura”.

Martínez Llabrés ha señalado que independientemente de la decisión final de la comisión evaluadora la candidatura ya supone “un gran éxito”. “No cambiará nada de nuestra hoja de ruta y del proyecto de ciudad y cultural que estamos desarrollando desde el equipo de gobierno”, ha añadido el alcalde.