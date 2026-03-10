The Corrs vuelven en Mallorca este verano: Es Jardí anuncia su concierto en Calvià y suma a Fatboy Slim

Es Jardí Mallorca sigue desvelando nombres para su edición de 2026 y ya ha confirmado dos de sus citas más potentes del verano en Calvià. The Corrs volverán a actuar en Mallorca más de 20 años después de su única visita a la isla, en un concierto previsto para el 15 de agosto, mientras que Fatboy Slim se subirá al escenario el 3 de julio dentro de la programación electrónica de La Plaza.

The Corrs regresan a Mallorca más de dos décadas después

La principal novedad del cartel de Es Jardí 2026 es la incorporación de The Corrs, que protagonizarán el primer Special Show de esta edición. El grupo irlandés, formado por Andrea, Sharon, Caroline y Jim Corr, actuará el 15 de agosto en el Recinto Mallorca Live, en Calvià, en un concierto centrado en sus grandes éxitos.

La actuación tendrá además un componente especial para el público mallorquín, ya que supondrá el regreso de la banda a la isla más de 20 años después de su primera y única visita a Mallorca. En el repertorio no faltarán temas emblemáticos de su trayectoria como Breathless o Runaway, según recoge la nota del festival.

Fatboy Slim, otro de los nombres destacados de Es Jardí 2026

La otra gran incorporación anunciada por el festival es Fatboy Slim, que actuará el 3 de julio en una de las citas promovidas por el escenario La Plaza, dedicado a la música electrónica. El artista británico Norman Cook será uno de los grandes reclamos de la programación estival de Es Jardí.

La organización destaca que el ciclo acogerá este verano dos citas presentadas por La Plaza, siendo la primera la de Fatboy Slim. En sus sesiones suelen sonar algunos de sus temas más reconocibles, como Right Here, Right Now, The Rockafeller Skank, Weapon of Choice o Praise You.

Fechas confirmadas de Es Jardí Mallorca 2026

Con estos anuncios, Es Jardí sigue completando una programación que ya había confirmado los conciertos de Bacilos y Coti el 15 de julio, Camela el 16 de julio, Iván Ferreiro el 24 de julio, Nil Moliner y Roi el 30 de julio, Sidecars y Miss Caffeina el 6 de agosto, Juan Magán el 7 de agosto, Delaossa el 14 de agosto y Marta Santos el 21 de agosto.

En cuanto a los precios, las entradas salen desde 35 euros para Fatboy Slim y desde 52 euros para The Corrs, mientras que la mayoría de conciertos del cartel parten de entre 28 y 32 euros.

Un festival consolidado en el verano de Mallorca

La organización recuerda que Es Jardí celebrará en 2026 su cuarta edición y que en 2025 reunió a 75.000 asistentes a lo largo de 21 fechas. El recinto volverá a apostar por una fórmula que mezcla música en directo, gastronomía, ocio y propuestas para distintos públicos durante los meses de julio y agosto

Además, el festival anuncia novedades en la experiencia del público, con nuevos espacios, cambios en la zona VIP, una nueva ubicación para las gradas y más oferta gastronómica y de ocio. El recinto abrirá desde las 19.00 horas y mantendrá espacios como Sa Clariana, con artistas baleares, y la zona infantil Es Jardinet.

Dónde comprar las entradas para Es Jardí Mallorca 2026

Las entradas para los conciertos de Es Jardí Mallorca 2026 ya están a la venta desde 28 euros en la web oficial del festival y en Entradas.com, según la información facilitada por la organización.