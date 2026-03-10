Sandra Lipski y Antoni Riera defenderán la candidatura de Palma para ser capital europea de la cultura en 2031

Sandra Lipski, directora del festival de cine Evolution, y el economista Antoni Riera defenderán la candidatura de Palma 2031 ante los miembros de la comisión evaluadora que debe elegir las ciudades españolas finalistas para convertirse en capital europea de la cultura. Una delegación palmesana, encabezada por el alcalde, Jaime Martínez, se desplazará a Madrid para exponer la propuesta Mediterranean in Motion, este miércoles, 11 de marzo.

Esta semana es decisiva para las ciudades que aspiran a ser capital europea de la cultura en 2031, ya que las candidatas, Jerez de la Frontera, Cáceres, Burgos, Toledo, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Granada y la localidad valenciana de Potries, exponen sus propuestas y el viernes se dará a conocer la decisión de los evaluadores.

La exposición del proyecto de Palma en la sede del ministerio de Cultura durará exactamente 30 minutos y se abrirá con la intervención de Sandra Lipski, antes de ceder la palabra a Antoni Riera, coordinador de la redacción del proyecto de la candidatura, quien utilizará el tiempo restante para detallar los principales aspectos de la propuesta, ha informado el Ayuntamiento. Después, se iniciará un turno de preguntas para que todos los miembros del equipo seleccionado para defender la candidatura de Palma 2031 puedan contestar las preguntas que formulen los miembros de la comisión evaluadora.

Junto al alcalde y a Lipski y Riera, también se desplazarán hasta Madrid el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet; el coordinador general de Cultura i Turisme, Fernando Gómez de la Cuesta, y los directores generales de Projectes Culturals, Gori Vicens; Patrimoni i Interpretació de la Ciutat, Pilar Ribal, y Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet. El resto de la delegación estará integrada por una selección de los miembros de las dos mesas independientes que han trabajado en esta candidatura: Miquel Ferrer, presidente del Gremi de Llibreters; Mar Aguiló, coreógrafa, bailarina del Ballet Nacional y directora del PalmaDansa; David Barro, director de Es Baluard; Maria del Mar Matas, gestora y mediadora cultural, además de directora del centro Apropa Cultura Balears, y Anna Traveset, ecóloga, delegada del CSIC en las Illes Balears e investigadora del Imedea.

El Ayuntamiento de Palma también ha informado que los expertos que atenderán a las explicaciones de Riera son personas pertenecientes a diferentes países europeos y a diversas disciplinas y especialidades, además de dos designadas por el Ministerio de Cultura, los españoles Teresa Badia, directora del Centro de Artes, Ciencia y Tecnología de Barcelona, y Pablo Berástegui, director de La Casa Encendida (Madrid) y de los programas culturales y medioambientales de Fundación Montemadrid.