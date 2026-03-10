Nueve espacios de Mallorca celebran el Día del Teatro con el reto de ninguna butaca vacía

Nueve teatros de Mallorca se han adherido a la iniciativa Cap Butaca Buida con el objetivo de completar todo su aforo y tener una cartelera activa el sábado 21 de marzo, el Día del Teatro.

La instalación de una butaca teatral gigante en Dalt Murada, en Palma, ha marcado este martes la cuenta atrás para esa Diada del Teatro que aspira a llenar los teatros en una misma jornada y reivindicar el valor cultural, social y comunitario de las artes escénicas.

Cap Butaca Buida es una iniciativa impulsada por la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña (Adetca), ha explicado en Palma su vicepresidente, Toni Albadalejo, con el objetivo de "demostrar que el teatro es un bien esencial y que, cuando el sector trabaja unido, es capaz de movilizar el territorio".

Programación

El Auditori sa Màniga de Cala Millor programará 'Jo, Tarzan'; el Teatre de Capdepera 'L'amor és enrevessat', el Auditori de Peguera presentará 'Piensa en Wilbur'; el Teatre Principal de Inca ofrecerá un concierto de homenaje a Joan Ramon Bonet, y el Teatre de Lloseta el espectáculo familiar 'El follet groguet'.

En Palma, participen el Teatre del Mar, con 'Fireworks, espurnes de vida'; Trui Teatre, con '¿D'on venim?'; el Teatre Maruja Alfaro (Mar i Terra) y en el Auditorium de Palma se podrá ver 'Somos monos', de Ángel Martín.

El director general de Música y Artes Escénicas del Ayuntamiento de Palma, Rafel Brunet, ha destacado el trabajo conjunto entre instituciones y sector escénico y la implicación de entidades como Illescena.

La presidenta de Illescena, Fátima Riera, ha remarcado que "la participación conjunta de equipamientos públicos y privados demuestra la madurez del sector en Mallorca".

"El 21 de marzo no competimos: sumamos esfuerzos para llenar las salas y generar una experiencia colectiva que interpela a toda la ciudadanía", ha añadido.

Por su parte, el vicepresidente de de la Asociación Balear de Salas de Espectáculos en Directo (Absedi), Marcos Ferragut, ha señalado que la jornada "es una oportunidad para recordar que los teatros son espacios vivos que necesitan el público para existir".

Noticias relacionadas

Toda la programación, filtrable por salas, territorios, géneros y tipos de experiencia, se puede consultar en www.capbutacabuida.cat.