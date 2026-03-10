Comienza la extracción del barco romano hundido en ses Fontanelles

Un equipo de arqueólogos subacuáticos ha comenzado este martes, 10 de marzo, a retirar la arena acumulada sobre el pecio romano de ses Fontanelles con el objetivo de extraerlo del mar, una campaña que podría prolongarse durante unos cuatro meses, dependiendo del estado del mar. El investigador Miquel Àngel Cau-Ontiveros, codirector de este proyecto impulsado por el Consell de Mallorca, ha explicado que la extracción de los restos de este barco romano del siglo IV hallado en 2019 tras una tormenta ha estado motivada, entre otras cuestiones, por "el peligro" que corre expuesto a nuevos temporales. También ha avanzado que en octubre se expondrá todo lo hallado en esta nave, pero que pasarán años antes de que se pueda ver el barco reconstruido.

Llorenç Galmés y Antònia Roca escuchan las explicaciones de Miquel Àngel Cau, ante dos de los buzos. / B.RAMON

Durante los próximos días, los buzos aspirarán la arena que cubre el pecio y, según las estimaciones de Cau, en dos semanas habrá quedado completamente a la vista. A partir de ese momento, comenzará una tarea de documentación muy exhaustiva de la arquitectura naval del barco, de qué manera fue construido, información detallada que determinará en qué porciones se extraerá progresivamente del mar. “Es una tarea compleja. Estamos muy emocionados de poder comenzarla hoy. Y es un momento muy, muy importante por lo que significa el pecio, por su singularidad y también porque, de alguna manera, pone el patrimonio subacuático de Mallorca en general en el lugar que le corresponde porque tenemos una riqueza patrimonial espectacular”, ha señalado el arqueólogo.

Al equipo de agua que ya está operando se les suma otro equipo de apoyo de tierra que trabajará en el laboratorio instalado junto a la playa, para registrar todo lo que salga del agua y enviarlo al castillo de San Carlos, donde el barco romano se someterá a un largo proceso de desalinización y conservación y donde trabajará otro equipo de especialistas. Además de todos ellos, ha remarcado Miquel Àngel Cau, hay unos 55 expertos de las universidades de Baleares, Barcelona, Valencia y Cádiz trabajando en laboratorios para extraer “el máximo de información posible” de este hallazgo.

Los buceadores se dirigen hacia el pecio. / B.RAMON

El estudio de la arquitectura naval de este pecio también permitirá "reproducir las líneas de agua de este barco y hacer la reconstrucción de cómo era esta embarcación en su estado original", ha avanzado Cau. Las dimensiones del pecio son 12 metros de eslora por 5 metros de manga y los arqueólogos creen que en el momento de su hundimiento era relativamente nuevo, ya que no se han apreciado demasiadas reparaciones en sus restos.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha manifestado que “hoy es un día muy importante que marcará un antes y un después en nuestra historia, en nuestra sociedad y en nuestra cultura”. “Estamos muy emocionados por impulsar este trabajo porque hay que remarcar que el pecio de ses Fontanelles es un barco del siglo IV que se ha encontrado a pocos metros de una de las playas más concurridas de la isla de Mallorca, donde han nadado muchísimas personas durante muchos siglos y se ha encontrado en perfecto estado de conservación”, ha añadido.

Sobre ese punto, Miquel Àngel Cau ha recordado que en este barco se hallaron unas 300 ánforas y que una parte de ellas permanecían selladas y con su contenido original, información que ha permitido conocer mucho más sobre la nave y la ruta que realizaba. Además, el estado de conservación de la madera "es realmente impresionante", en opinión de este experto. "La madera arqueológica es como esponjosa, porque ha perdido la celulosa. En este caso no es así. El estado de conservación es mucho mejor", ha explicado.

Sobre qué tiene de especial este pecio, Miquel Àngel Cau-Ontiveros ha remarcado que “es el primer barco que conocemos que se hunde en el siglo IV. Hay muy pocos barcos conocidos en el Mediterráneo que se hundan en el siglo IV. Y es el único que conocemos que salió de Cartagena o del sudeste peninsular, para entendernos. Por lo tanto, va sumando singularidades. Hay piezas muy particulares. Hay un taladro de carpintero de ribera que llevaban en el barco para hacer agujeros en la madera como reparación, que también es una pieza de las que hay cinco en el Mediterráneo y una está en ses Fontanelles, por lo tanto, hay muchos elementos que lo hacen muy singular”.