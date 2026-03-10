Donna Ferrato y cinco galerías de Turín participan en Art Palma Brunch

La fotoperiodista estadounidense Donna Ferrato presentará uno de sus trabajos más reconocidos, la exposición Holy, en la celebración de Art Palma Brunch, que tendrá lugar el sábado 21 de marzo.

La muestra también formará parte del programa de Mallorca Photo Fest, que se inaugurará en abril, pero se adelanta y los visitantes podrán contemplar sus imágenes en el Casal Solleric desde este mes y hasta el 24 de mayo.

Asimismo, como novedad, la asociación de galeristas de las islas, Art Palma Contemporani, estrena en la 21 edición del Brunch un proyecto de colaboración con su homóloga en Turín, por lo que cinco galerías de la ciudad italiana expondrán obras en locales de Palma.

Bajo el lema ‘El Mediterráneo como puente’, devolverán la invitación que los galeristas turineses hicieron a los mallorquines para dar a conocer la realidad artística insular durante la feria Artissima 2025.

Horario

El presidente de Art Palma Contemporani, Fran Reus, afirmó este martes en la presentación que las 14 galerías y los espacios expositivos adheridos, tanto públicos como privados, abrirán sus puertas de forma gratuita el día 21 de 11 a 15 horas.

Dichas muestras se podrán seguir visitando con posterioridad y, de hecho, «coincidirán con la celebración de Art Cologne Palma, que se celebra del 9 al 12 de abril».

Además, regresarán las exitosas visitas guiadas a las galerías «con el objetivo de acercar el arte a la ciudadanía» y las inscripciones se pueden realizar en la página web de Art Palma Contemporani.

Galerías

Reus enumeró los artistas participantes en las exposiciones y destacó que el número de galerías «continúa creciendo, ya que este año se ha sumado la a66 de Santanyí», por lo que la Part Forana cuenta con representación de dicha localidad, Pollença (Maior) y Andratx (CCA).

En cuanto a Palma, las integrantes de la asociación son Aba Art (que trae a Jaime Sicilia), Balazsi, Baró, Fermay (en la que destacan Arocha &Schraenen), Florit, Kewenig (con Sabrina Dufrasne), La Bibi + Reus City y Country, Maior (con la individual de Paola Risoli), Pelaires (con el mallorquín Tomás Pizá y Regina Giménez), Pep Llabrés, Xavier Fiol y 6a Taller i Galeria.

La Misericòrdia

Por su parte, el centro cultural de la Misericòrdia inaugurará la exposición colectiva Trajectòries latents. Cartografiant per a un futur, en el marco del proyecto Noves Presències, «que da voz a jóvenes artistas que aún no han tenido la oportunidad de hacer una muestra propia», como dijo la consellera de Cultura del Consell de Mallorca, Antònia Roca.

Los espacios de arte pertenecientes al ayuntamiento de Palma (Solleric, Fundació Miró y Es Baluard) continuarán con las exposiciones ya presentadas, a la que se añade la novedad de Donna Ferrato.

Para el concejal del área en Cort, Javier Bonet, estas potentes muestras y eventos como los de Art Palma Contemporani «validan la candidatura para ser la capital europea de la cultura».