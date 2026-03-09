Las terrazas de la Catedral de Mallorca vuelven a abrir al público

Las terrazas de la Catedral de Mallorca ya vuelven a estar abiertas al público, unas visitas que se prolongarán hasta noviembre y que cada año tienen un gran éxito.

Los horarios de visita son de lunes a viernes desde las 10 hasta las 16,30 horas y los sábados de 10 a 13,30 horas. Se hacen turnos cada treinta minutos y son de una hora de duración.

Entradas

Las entradas a las terrazas se pueden adquirir a través de la web (catedraldemallorca.org) o en las taquillas de la Catedral. La entrada general cuesta 25 euros e incluye la visita a la Seu, terrazas y el Museo de Arte Sacro de Mallorca.

Los residentes en las diócesis de Balears (acreditado documentalmente) pueden acceder de manera gratuita a las terrazas los viernes. En este caso, se tiene que adquirir la entrada solo en la taquilla de la Catedral.

Vista panorámica de la ciudad desde las terrazas / Catedral

Tarifa reducida

El resto de días (de lunes a jueves y sábados), los residentes en las diócesis pagarán una tarifa reducida de 8 euros (visita a la Catedral, terrazas y Museo de Arte Sacro).

La apertura de las terrazas de la Catedral de Mallorca permite conocer una perspectiva diferente del templo más importante de la diócesis, del campanario, los arbotantes o el rosetón mayor.

Asimismo, ofrece unas vistas espectaculares de la bahía de Palma y la ciudad. De manera opcional, los visitantes a las terrazas pueden adquirir una audioguía, que ofrece, además de la información sobre la Catedral, detalles del recorrido por las terrazas y de las vistas de Palma.

Requisitos

A causa de las características del acceso y el recorrido y por motivos de seguridad, la visita de las terrazas queda limitada a personas que no presenten enfermedades cardiorrespiratorias, vértigo o movilidad reducida y a mayores de nueve años, entre otras condiciones.