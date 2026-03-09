Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8M - Enfermeras al límiteEclipse Hoteles MallorcaCadáver Estadi BalearObras Villas LujoPermanencia RCD Mallorca
instagramlinkedin

Patrimonio

Las terrazas de la Catedral de Mallorca vuelven a abrir al público

Las entradas cuestan 25 euros, aunque los residentes en la diócesis de Balears pueden acceder de manera gratuita los viernes y con descuento el resto de la semana

Las mejores fotos de las visitas a las terrazas de la Catedral de Mallorca

Las mejores fotos de las visitas a las terrazas de la Catedral de Mallorca

Ver galería

Visita a las terrazas de la Catedral /

Redacción Cultura

Palma

Las terrazas de la Catedral de Mallorca ya vuelven a estar abiertas al público, unas visitas que se prolongarán hasta noviembre y que cada año tienen un gran éxito.

Los horarios de visita son de lunes a viernes desde las 10 hasta las 16,30 horas y los sábados de 10 a 13,30 horas. Se hacen turnos cada treinta minutos y son de una hora de duración.

Entradas

Las entradas a las terrazas se pueden adquirir a través de la web (catedraldemallorca.org) o en las taquillas de la Catedral. La entrada general cuesta 25 euros e incluye la visita a la Seu, terrazas y el Museo de Arte Sacro de Mallorca.

Los residentes en las diócesis de Balears (acreditado documentalmente) pueden acceder de manera gratuita a las terrazas los viernes. En este caso, se tiene que adquirir la entrada solo en la taquilla de la Catedral.

Vista panorámica de la ciudad desde las terrazas

Vista panorámica de la ciudad desde las terrazas / Catedral

Tarifa reducida

El resto de días (de lunes a jueves y sábados), los residentes en las diócesis pagarán una tarifa reducida de 8 euros (visita a la Catedral, terrazas y Museo de Arte Sacro).

La apertura de las terrazas de la Catedral de Mallorca permite conocer una perspectiva diferente del templo más importante de la diócesis, del campanario, los arbotantes o el rosetón mayor.

Asimismo, ofrece unas vistas espectaculares de la bahía de Palma y la ciudad. De manera opcional, los visitantes a las terrazas pueden adquirir una audioguía, que ofrece, además de la información sobre la Catedral, detalles del recorrido por las terrazas y de las vistas de Palma.

Noticias relacionadas y más

Requisitos

A causa de las características del acceso y el recorrido y por motivos de seguridad, la visita de las terrazas queda limitada a personas que no presenten enfermedades cardiorrespiratorias, vértigo o movilidad reducida y a mayores de nueve años, entre otras condiciones.

TEMAS

  • Catedral
  • Terrazas Catedral de Mallorca
  • patrimonio
  1. Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
  2. Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
  3. Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
  4. Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete
  5. Hallan el cadáver de un joven de 20 años junto al Estadi Balear
  6. La nueva generación del Ejército en Mallorca: 'Es un trabajo para toda la vida
  7. El restaurante Flamingo de Porto Cristo reserva hasta un 60% de sus mesas para clientes locales: 'Le debemos mucho a la gente de aquí
  8. Enfermeras al límite: «Me voy de Mallorca porque aquí es imposible conciliar»

¿Cuándo empieza la primavera en Mallorca en 2026? Esta es la fecha exacta en la que arranca la nueva estación

¿Cuándo empieza la primavera en Mallorca en 2026? Esta es la fecha exacta en la que arranca la nueva estación

Japón se prepara para desplegar misiles de largo alcance en medio de tensiones con China por Taiwán

Japón se prepara para desplegar misiles de largo alcance en medio de tensiones con China por Taiwán

Felipe VI asiste en Lisboa a la toma de posesión del socialista Seguro tras imponerse a la ultraderecha

Felipe VI asiste en Lisboa a la toma de posesión del socialista Seguro tras imponerse a la ultraderecha

Denuncian una oleada de robos en coches en garajes de la barriada del Parc de ses Fonts, en Palma

Denuncian una oleada de robos en coches en garajes de la barriada del Parc de ses Fonts, en Palma

VÍDEO | Manifestación 8M en Mallorca: el feminismo planta cara al patriarcado y la ultraderecha

El Reggaeton Beach Festival volverá a Mallorca el 18 y 19 de julio

El Reggaeton Beach Festival volverá a Mallorca el 18 y 19 de julio

Condenados a 73 años los ocho miembros de la manada francesa por violar a una joven británica en Magaluf y difundir los vídeos

Condenados a 73 años los ocho miembros de la manada francesa por violar a una joven británica en Magaluf y difundir los vídeos
Tracking Pixel Contents