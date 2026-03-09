Del mundo interior, muy propio, de Miquel Serra –(canta) autor, músico, y algunas cosas más– de sus miedos-fobias-manías-recuerdos-ironías, ha sacado Xavi Núñez -dramaturgo, director y actor– una pieza teatral. La ha titulado Qui dubta de Clint Eastwood, un verso de Antònia Font (otra ironía) y le ha salido una pieza delicada, poética y cargada de referentes. No era fácil adaptar Consolacions, el libro, que brilla como artefacto inconexo, géiser de ideas sueltas, recuerdos de vida, cánones; entre dietario, ejercicio aforístico, masturbación mental... retrato sociológico también. Todo un reto del que Núñez, con Rebeca Del Fresno, Miquel Aguiló y Albert Mèlich en escena, sale airoso, a cuenta de arrimar el universo del adaptado al suyo propio. Se vio reflejado en en esos pensamientos, dice, y se animó a generar un constructo dramático. Hay mallorquinidad y filosofía en el texto de uno y en la versión del otro, y también sarcasmo y humor, y nihilismo y algo de tormento. Es la segunda entrega del ciclo Literactua de Produccions de Ferro –antes se estrenó Fuita i martiri de Sant Andreu Milà, de Miquel Àngel Riera con adaptación de Marta Barceló y luego llegará Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria, de Blai Bonet versionada por Lluki Portas– y se podrá ver el 14 de marzo en el Port de Pollença, el 15 en Santanyí y el 22 en Son Servera.

Para universo propio el de Mal pelo, identificable por el diseño de producción que acompaña a la compañía, la puesta en escena –siempre hipnótica– la elección de los textos y las ideas de base, las coreografías y la ejecución de las mismas por parte de un cuerpo de bailarines excelso. La semana pasada, y en función única, la troupe de Pep Ramis y María Muñoz, recaló en el Principal de Palma con We. Nosaltres i els temps, que se inspira en un poema de John Berger (Separation) y nos habla de la comunidad y de las lenguas, del individuo y los dialectos, del caminar, del retroceder, de los movimientos migratorios, de las guerras y sus consecuencias, de la palabra y el cuerpo. Bellísima, impactante en lo audiovisual -con 13 intérpretes sobre el escenario, proyecciones, un espacio sonoro envolvente, un vestuario bien pensado– apocalíptica por momentos y rotunda en el mensaje: solo nos queda empezar de cero... y bailar.