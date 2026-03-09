Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8M - Enfermeras al límiteEclipse Hoteles MallorcaCadáver Estadi BalearObras Villas LujoPermanencia RCD Mallorca
instagramlinkedin

El gallinero

Universos

Imagen promocional de ‘Qui dubta d’en Clint Eastwood’.

Imagen promocional de ‘Qui dubta d’en Clint Eastwood’. / PRODUCCIONS DE FERRO

Rafa Gallego

Rafa Gallego

Del mundo interior, muy propio, de Miquel Serra –(canta) autor, músico, y algunas cosas más– de sus miedos-fobias-manías-recuerdos-ironías, ha sacado Xavi Núñez -dramaturgo, director y actor– una pieza teatral. La ha titulado Qui dubta de Clint Eastwood, un verso de Antònia Font (otra ironía) y le ha salido una pieza delicada, poética y cargada de referentes. No era fácil adaptar Consolacions, el libro, que brilla como artefacto inconexo, géiser de ideas sueltas, recuerdos de vida, cánones; entre dietario, ejercicio aforístico, masturbación mental... retrato sociológico también. Todo un reto del que Núñez, con Rebeca Del Fresno, Miquel Aguiló y Albert Mèlich en escena, sale airoso, a cuenta de arrimar el universo del adaptado al suyo propio. Se vio reflejado en en esos pensamientos, dice, y se animó a generar un constructo dramático. Hay mallorquinidad y filosofía en el texto de uno y en la versión del otro, y también sarcasmo y humor, y nihilismo y algo de tormento. Es la segunda entrega del ciclo Literactua de Produccions de Ferro –antes se estrenó Fuita i martiri de Sant Andreu Milà, de Miquel Àngel Riera con adaptación de Marta Barceló y luego llegará Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria, de Blai Bonet versionada por Lluki Portas– y se podrá ver el 14 de marzo en el Port de Pollença, el 15 en Santanyí y el 22 en Son Servera.

Para universo propio el de Mal pelo, identificable por el diseño de producción que acompaña a la compañía, la puesta en escena –siempre hipnótica– la elección de los textos y las ideas de base, las coreografías y la ejecución de las mismas por parte de un cuerpo de bailarines excelso. La semana pasada, y en función única, la troupe de Pep Ramis y María Muñoz, recaló en el Principal de Palma con We. Nosaltres i els temps, que se inspira en un poema de John Berger (Separation) y nos habla de la comunidad y de las lenguas, del individuo y los dialectos, del caminar, del retroceder, de los movimientos migratorios, de las guerras y sus consecuencias, de la palabra y el cuerpo. Bellísima, impactante en lo audiovisual -con 13 intérpretes sobre el escenario, proyecciones, un espacio sonoro envolvente, un vestuario bien pensado– apocalíptica por momentos y rotunda en el mensaje: solo nos queda empezar de cero... y bailar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Escena
  • Serra
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents