El Teatre del Mar aplaza las funciones de '50 d'anys d'memocràcia' tras un accidente de Toni Albà
Las entradas adquiridas se trasladarán automáticamente los días 15, 16 y 17 de mayo respetando el día y las localidades
El Teatre del Mar aplaza de las funciones de 50 d'anys d'memocràcia de Toni Albà debido a un accidente del actor. El espectáculo se tenía que representar del 27 al 29 de marzo y se ha reprogramado para los días 15, 16 y 17 de mayo.
Las entradas adquiridas se trasladarán automáticamente a las nuevas fechas, respetando el día y las localidades, ha confirmado el Teatre del Mar.
En 50 d'anys d'memocràcia el público asiste a la preparación, ensayo y realización del discurso de celebración y acto de conmemoració de la muerte de Franco que tiene que dar el rey, personaje que Albà ya ha encarnado en televisión y en anteriores obras como Audiència Irreal, Els Bufons del Regne, Protocol per a Camaleons, La Família Irreal y ABDI K.O.
