El Teatre del Mar aplaza las funciones de '50 d'anys d'memocràcia' tras un accidente de Toni Albà

El Teatre del Mar aplaza de las funciones de 50 d'anys d'memocràcia de Toni Albà debido a un accidente del actor. El espectáculo se tenía que representar del 27 al 29 de marzo y se ha reprogramado para los días 15, 16 y 17 de mayo.

Las entradas adquiridas se trasladarán automáticamente a las nuevas fechas, respetando el día y las localidades, ha confirmado el Teatre del Mar.

En 50 d'anys d'memocràcia el público asiste a la preparación, ensayo y realización del discurso de celebración y acto de conmemoració de la muerte de Franco que tiene que dar el rey, personaje que Albà ya ha encarnado en televisión y en anteriores obras como Audiència Irreal, Els Bufons del Regne, Protocol per a Camaleons, La Família Irreal y ABDI K.O.