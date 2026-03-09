Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Teatre del Mar aplaza las funciones de '50 d'anys d'memocràcia' tras un accidente de Toni Albà

Las entradas adquiridas se trasladarán automáticamente los días 15, 16 y 17 de mayo respetando el día y las localidades

Las funciones se han reprogramado a mayo.

Montse Terrasa

Montse Terrasa

Palma

El Teatre del Mar aplaza de las funciones de 50 d'anys d'memocràcia de Toni Albà debido a un accidente del actor. El espectáculo se tenía que representar del 27 al 29 de marzo y se ha reprogramado para los días 15, 16 y 17 de mayo.

Las entradas adquiridas se trasladarán automáticamente a las nuevas fechas, respetando el día y las localidades, ha confirmado el Teatre del Mar.

En 50 d'anys d'memocràcia el público asiste a la preparación, ensayo y realización del discurso de celebración y acto de conmemoració de la muerte de Franco que tiene que dar el rey, personaje que Albà ya ha encarnado en televisión y en anteriores obras como Audiència Irreal, Els Bufons del Regne, Protocol per a Camaleons, La Família Irreal y ABDI K.O.

