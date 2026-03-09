La superventas Joana Marcús publica su nueva novela en papel y por capítulos en internet

La escritora mallorquina Joana Marcús publicará su nuevo libro, Los ecos de Jude, el 17 de marzo con una primera edición especial en papel con cantos tintados, que ya se puede adquirir en preventa.

Los seguidores de la joven autora con un millón de libros vendidos en todo el mundo pueden comenzar a leer la historia de Jude en internet debido a que Marcús ha colgado en su página web los tres primeros capítulos de la novela y este martes, día 10, hará lo mismo con el cuarto.

Sinopsis

La ficción romántica inédita hasta ahora cuenta la historia de Jude Portman, hija de una estrella de la música «que se apagó con su nacimiento», según la sinopsis, y que «pronto aprendió a hacerse invisible para sobrevivir».

Como añade, Jude «creció bajo la sombra de una leyenda rota y las miradas de un pueblo convencido de que traía mala suerte. Hasta que llegó Isaac, un chico que veía la vida en colores, pensaba con canciones y convertía su mundo gris en un lugar habitable».