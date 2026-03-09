Los Sírex actuarán en el Teatre Principal de Inca el 15 de marzo
El concierto también contará con el grupo mallorquín Los Brindis
La mítica banda Los Sírex actuará en el Teatre Principal de Inca el próximo 15 de marzo dentro de la gira de sus 65 años de carrera. Temas como La escoba, Que se mueran los feos, El tren de la costa o Muchacha bonita sonarán de nuevo en Mallorca.
Liderado por Antoni Miquel Cerveró, ‘Leslie’, Los Sírex es uno de los grupos fundacionales del rock and roll en España, ya que se creó en 1959, antes de la aparición de otras bandas tan conocidas como Los Bravos o Los Brincos. De su trayectoria destaca su actuación con The Beatles en Barcelona en 1965, además del legado de canciones que han trascendido varias generaciones.
El concierto en Inca contará con dos de los miembros fundadores de Los Sírex, Leslie (voz) y Pep Fontseré (guitarra), junto a Juanjo Calvo (guitarra solista desde 1977). Completan la formación actual Francisco Ramírez (bajo), Quim Bernat (teclados y saxo) y Albert Escudero (batería).
En esta actuación contarán con Los Brindis abriendo el concierto. Este grupo mallorquín ha publicado una versión de San Carlos Club con la colaboración de Leslie.
