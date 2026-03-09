El Reggaeton Beach Festival volverá a Mallorca el 18 y 19 de julio

El certamen dedicado a la música urbana latina Reggaeton Beach Festival ha confirmado su octava gira, que se celebrará entre junio y julio y recorrerá siete puntos de España, entre ellos Mallorca, los días 18 y 19 de julio, y también Barcelona, Madrid, Alicante, Tenerife, Santander y Nigrán.

La parada de Mallorca se ha consolidado en los últimos años como una de las citas más destacadas del circuito del festival, reuniendo a miles de asistentes en un evento que combina música urbana, espectáculo y experiencia festivalera en un entorno mediterráneo, ha informado la organización del festival en un comunicado.

Todavía no se ha hecho público el cartel de este año, pero en anteriores ediciones, el festival ha contado con algunos de los artistas más influyentes del panorama urbano internacional como Bad Bunny, Daddy Yankee, Karol G, Rauw Alejandro, Anuel AA o Ozuna.

Reggaeton Beach Festival inicia este año una nueva etapa empresarial con nuevos inversores internacionales, con la entrada en el accionariado del fondo internacional Cerruti Capital 1881, con sede en Dubái, y del grupo global Vanquish Sports & Media Group, especializado en el desarrollo de plataformas culturales y proyectos de entretenimiento y deporte.

La compañía ha incorporado un equipo directivo especializado en la gestión de plataformas internacionales de entretenimiento en vivo, junto con asesores financieros y legales, para profesionalizar su gestión.