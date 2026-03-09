Artes escénicas
La Mostra de Teatre de Gent Gran ofrecerá seis representaciones gratuitas
La tercera edición se celebrará en el teatro municipal Mar i Terra a las 18 horas desde este martes hasta el sábado día 14
Este martes comienza, en el Teatre Mar i Terra de Palma, la III Mostra de Teatre de Gent Gran, que constará de seis representaciones en total de obras protagonizadas por asociaciones de personas mayores.
El certamen teatral, de entrada gratuita, se celebrará del 10 al 14 de marzo con una programación diaria de representaciones a cargo de distintos grupos de teatro de personas mayores, ha detallado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.
Obras de teatro
La primera representación, este martes a las 18 horas, será del grupo teatral Sa Boira – ONCE Illes Balears, que representará El bello indiferente.
El miércoles, a la misma hora, será el turno del grupo de teatro Germandat de Mestres Jubilats i Jubilades, que presentará Ja hi tornam a ser.
El jueves, el grupo Vostè Perdoni representará la obra Un alien a Mallorca els anys 60.
La jornada del viernes contará con dos funciones, una a las 18 horas protagonizada por el grupo teatral Memòria de Sant Antoni de la Platja, que pondrá en escena la obra Congeladores, y otra a las 19 horas, cuando actuará AUOM Teatre con la obra Restaurants.
La Mostra de Teatre de Gent Gran se clausurará el sábado a las 18 horas con Brots de Tardor Teatre, que representará la pieza Anar per llana / sortir pelat.
Esta muestra de teatro, que este año celebra su tercera edición, se lleva a cabo con el objetivo de dar visibilidad al papel activo de las personas mayores y fomentar el envejecimiento activo.
