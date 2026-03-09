La Lonja de Palma conmemorará sus 600 años de historia con una conferencia y un concierto el 11 de marzo

La Lonja de Palma acogerá este miércoles, 11 de marzo, el principal acto de conmemoración de los 600 años de historia de este edificio gótico, obra de Guillem Sagrera. Sebastiana Sabater, catedrática de historia del Arte de la UIB, ofrecerá una conferencia y la Orquestra de Cambra de Mallorca interpretará el Réquiem de Mozart y Transitus liminis, del compositor mallorquín Joan Pérez-Villegas. Este será el primero de una serie de actos que combinarám rigor científico y arte, organizados por el Institut d’Estudis Baleàrics y que se han presentado este lunes en Can Oleo.

El 11 de marzo se cumplirán 600 años de la firma del contrato entre el arquitecto Guillem Sagrera y el Col·legi de Mercaders para la construcción de la Lonja, una efeméride que se conmemorará a lo largo de marzo y abril con una serie de conferencias y que enlaza con los 700 años de la creación del Consolat de la Mar, ha recordado Sabater.

Imagen del interior de la Lonja con una de las exposiciones de 'Paysage Miró'. / MANU MIELNIEZUK

Jaume Bauzá, conseller de Cultura del Govern, ha destacado que la Lonja no solo es una joya del gótico civil, sino que representa la ambición de una sociedad que se quería abrir al mundo. “Queremos que los ciudadanos sientan el patrimonio como un arte vivo del día a día”, ha añadido el conseller sobre este monumento que el Govern ha reabierto como espacio expositivo.

El próximo miércoles, a las 19 horas, Sebastiana Sabater ofrecerá la conferencia La Llotja (1426-2026): sis-cents anys d’història i art a la ciutat de Mallorca. Para esta experta, el edificio es una muestra de la "madurez de Sagrera", una construcción que siempre ha suscitado interés y que siempre ha sido valorado por personas importantes que han hecho que sobreviviera, pese a que en los siglos XVII y XVIII no se apreciaba el arte medieval y a que también “ha sufrido mucho”, como cuando fue utilizado como hospital durante la Guerra del Francés (1808-1814).

Acto seguido, la Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida por Bernat Quetlas, interpretará Transitus liminis, de Joan Pérez-Villegas y Réquiem, de Mozart, dos piezas que hablan de transición y transformación para enfatizar con los procesos que experimentó la Lonja y su importancia para Mallorca, han destacado ambos músicos.

Noticias relacionadas

Los 600 años de la Lonja se seguirán conmemorando en las próximas semanas con otras cuatro conferencias en el Arxiu del Regne de Mallorca, a cargo de Catalina Cantarellas que hablará sobre La Llotja: fortuna crítica i historiogràfica (18 de marzo); Pere Rabassa y la Rehabilitació de la Llotja i el seu entorn (25 de marzo); Antònia Juan con Aproximacions convencionals i alternatives a l’escultura de la Llotja (1 de abril) y Maria Barceló con La Llotja nova enmig del Raval de Mar (el 15 de abril). A estas se sumarán otras dos sobre el Consolat a cargo de Albert Cassanyes con El llibre del Consolat de Mar del monestir de la Real (1385): una aproximació documental (22 de abril), y de Pere Ripoll Sastre con El Consolat de Mar: de la innovació mallorquina a la tradició jurídica compartida (29 de abril).