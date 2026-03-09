Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La canción de Júlia Colom contra la masificación turística: “Mallorca t’han castigada”

La intérprete de Valldemossa pone voz a la creciente preocupación por la saturación en Mallorca con una 'tonada' que se ha hecho viral

La cantante y compositora Júlia Colom

La cantante y compositora Júlia Colom / MANU MIELNIEZUK

Duna Márquez

Palma

Un primer plano que se va abriendo hasta apreciar la mole de un hotel al fondo. La cantante mallorquina Júlia Colom se ha hecho viral en los últimos días por una publicación en las redes sociales en la que interpreta una tonada contra la masificación turística.

La intérprete de Valldemossa, que acaba de presentar su último disco ‘Paradís’, en la que pone voz al malestar que domina en buena parte de la sociedad mallorquina en los últimos años: los excesos turísticos y la saturación.

La letra de la canción es de la misma Júlia Colom y de su hermano Martí Colom. Josep Alorda (vídeo) y Pep Toni Ferrer (sonido) completan el equipo. El tema ha sido ampliamente comentado en las redes.

