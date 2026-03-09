La canción de Júlia Colom contra la masificación turística: “Mallorca t’han castigada”
La intérprete de Valldemossa pone voz a la creciente preocupación por la saturación en Mallorca con una 'tonada' que se ha hecho viral
Palma
Un primer plano que se va abriendo hasta apreciar la mole de un hotel al fondo. La cantante mallorquina Júlia Colom se ha hecho viral en los últimos días por una publicación en las redes sociales en la que interpreta una tonada contra la masificación turística.
La intérprete de Valldemossa, que acaba de presentar su último disco ‘Paradís’, en la que pone voz al malestar que domina en buena parte de la sociedad mallorquina en los últimos años: los excesos turísticos y la saturación.
La letra de la canción es de la misma Júlia Colom y de su hermano Martí Colom. Josep Alorda (vídeo) y Pep Toni Ferrer (sonido) completan el equipo. El tema ha sido ampliamente comentado en las redes.
- Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
- Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
- Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
- Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete
- Hallan el cadáver de un joven de 20 años junto al Estadi Balear
- La nueva generación del Ejército en Mallorca: 'Es un trabajo para toda la vida
- Retiran la manutención a dos jóvenes porque ni estudian ni trabajan
- El restaurante Flamingo de Porto Cristo reserva hasta un 60% de sus mesas para clientes locales: 'Le debemos mucho a la gente de aquí