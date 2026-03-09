Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Can Balaguer acoge tres conferencias sobre el escritor Miquel Costa i Llobera

El Ayuntamiento de Palma y la Fundació Rotger Villalonga han organizado las conversaciones, que se desarrollarán todo el mes de marzo

Presentación de las conferencias sobre Miquel Costa i Llobera

Presentación de las conferencias sobre Miquel Costa i Llobera / Cort

EP

Palma

El Ayuntamiento de Palma y la Fundació Rotger Villalonga han organizado el ciclo de conferencias Miquel Costa i Llobera: identitat, llengüa, context i recepció, que se desarrollarán en Can Balaguer a lo largo del mes de marzo.

En la convocatoria informativa han estado presentes la directora general de Patrimonio e Interpretación de la Ciudad, Pilar Ribal; la responsable del área cultural de la fundación, directora de la publicación Cala Murta y coordinadora de las conferencias, Margalida Tous; y el gerente de la entidad, Joan Comas, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

El ciclo incluye tres conferencias, que tendrán lugar en la Sala Matilde Escalas, a partir del próximo 11 de marzo, con otras dos sesiones previstas para los días 18 y 25, siempre a las 19 horas.

Conferencias

Así, se han programado las conferencias 'Costa i identitat', a cargo de Margalida Cànaves el 11 de marzo; 'La plasmació de recursos lingüístics en els poemes de Miquel Costa i Llobera', de Maria Pilar Perea, el 18 de marzo; y 'L'obra de Miquel Costa i Llobera: la seva recepció cultural i social', a cargo de Damià Pons el 25 de marzo.

En relación a los ponentes, cabe destacar que Cànaves es licenciada en Historia del Arte por la Universitat de les Illes Balears y posgrado en Gestión del Patrimonio y Museología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la actualidad, es la técnica cultural de la Fundació Rotger Villalonga.

Por su parte, Perea es catedrática de Dialectología Catalana e Historia de la Lengua Catalana en la Universitat de Barcelona y está especializada en descripción lingüística, dialectología y morfofonología verbal, ya que ha desarrollado estudios sobre la obra de Antoni Maria Alcover y Francesc de Borja Moll.

Por último, Pons es poeta, ensayista e historiador, aunque ha llevado a cabo tareas de gestor cultural. Ha participado en la creación de revistas como Latitud 39ª y Lluc, y su obra poética comprende títulos como Temptant l'equilibri o Mapa del desig, mientras que como ensayista e investigador es responsable de estudios como 'Ideologia i cultura a la Mallorca d'entre els dos segles (1886-1995)' y 'El diari La Almudaina en l'època de Miquel dels Sants Oliver'.

