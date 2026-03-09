La banda mallorquina Sedaç presenta su disco en el Auditori d'Alcúdia

El ciclo A Cel Obert, del Auditori d'Alcúdia, acoge la presentación del primer trabajo discográfico de la banda mallorquina Sedaç, titulado El Batec de l'Illa, en un concierto programado para este domingo, 15 de marzo, a las 12 horas.

El proyecto impulsado por Germans Martorell y reforzado por un grupo instrumental de primer nivel es el resultado de muchos años de experiencia y tiene una clara voluntad de fusión musical.

El Batec de l´illa propone un recorrido sonoro que combina disciplinas como el folk, el rock y el jazz, aplicando este cedazo (sedaç) a temas tradicionales y de creación propia.

Para bailar

El resultado son temas vivos pensados tanto para el ball de bot como para el formato de concierto, con una personalidad propia e inconfundible y con una clara conexión con la raíz musical de Mallorca.

Los integrantes de la banda mallorquina Sedaç / .

Integrantes

La formación está integrada por Manel Martorell (laúd, mandola y archilaúd) y Pere Joan Martorell (xeremies, flautín y tamborino, flautas), acompañados de Joan Florit 'Gemelo' (flauta, xeremies, flautín), Miquel Jaume (bajo eléctrico), Miquel Femenies (batería) y Sebastià Llinares (teclados). El proyecto cuenta con Carles Seguí (sonido de directo) y con la producción y grabación de Miquel Brunet.

Esta propuesta se inscribe en el espíritu de A Cel Obert, que apuesta por una programación que conecta patrimonio y creación contemporánea y que da protagonismo a la música de raíz y a los proyectos de características recientes.