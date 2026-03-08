Music of the night

‘El fantasma de la ópera, el musical’

06/03/26/ Auditòrium de Palma

Calificación: ***½

Gracias a disponer del Auditòrium de Palma, la isla puede acoger espectáculos que, de otro modo, difícilmente pasarían por aquí, como esos musicales que durante décadas llenan teatros en el Broadway o en el West End.

Estos días le ha tocado el turno a uno de los títulos más célebres del género: The Phantom of the Opera, presentado en Palma por la productora LetsGo. Un espectáculo que lleva décadas recorriendo el mundo y que, para muchos aficionados al teatro musical, pertenece ya a esa categoría de obras que se reconocen con apenas escuchar unos compases.

El musical, basado en la novela de Gaston Leroux, encontró su forma definitiva gracias a la inspiración de Andrew Lloyd Webber, compositor que, por cierto, tiene una pequeña relación sentimental con Mallorca. Lloyd Webber residió durante un tiempo en la isla y no es descabellado pensar que algunas ideas musicales de su célebre partitura tomaran forma aquí, en parajes cercanos a Deià.

La producción apuesta por la espectacularidad escénica, algo que el público espera cuando se acerca a títulos como éste. Escenografía móvil, iluminación eficaz, cambios de ambiente rápidos y una utilización constante del espacio teatral como teatro dentro del teatro, así como algunos juegos y trucos escénicos, siempre algo inferiores a los de la producción inicial que ha triunfado en Londres y New York.

En el plano musical, la partitura sigue demostrando su enorme capacidad para atrapar al público. Temas como el célebre dúo central o los pasajes corales mantienen intacta esa mezcla de lirismo, melodrama y espectáculo que ha convertido la obra en uno de los musicales más representados del mundo. La orquesta, ayudada por elementos tecnológicos, resuelve con solvencia una partitura que en origen es bastante más ambiciosa.

El reparto vocal cumple con las exigencias del género. No es tarea fácil sostener una obra que exige cantar y mantener la tensión dramática del triángulo entre el Fantasma, Christine y Raoul. Una cuestión a criticar: la falta de información sobre quien canta en cada sesión, pues la compañía mantiene un doble reparto.

La función avanza con ritmo y sin momentos muertos, algo que en este tipo de producciones se agradece especialmente. El público mallorquín respondió como cabía esperar: teatro prácticamente lleno (al menos en la sesión nocturna del viernes) y aplausos generosos al final de la representación.