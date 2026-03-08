Mitologies
L’únic
Hem celebrat amb les Institucions públiques l’inici de l’any Alcover, dedicat a la memòria del poeta en ocasió de complir-se el centenari de la seva mort. Aquells que han parlat públicament en el transcurs dels actes que s’han duit a terme han destacat la grandesa de la seva poesia, mentre subratllaven que hagué d’agafar-se fort a la seva llengua –el català de l’Illa- per expressar la densitat del seu dolor i convertir en bellesa poètica el drama amb què la vida el va ferir: la mort de l’esposa i dels seus fills. De la tristesa en treu els grans poemes de Cap al tard (1909) que el converteixen en un dels grans poetes de l’Europa del seu temps.
Joan Alcover i Maspons va néixer a la nostra ciutat l’any 1854, hi va morir dia 25 de febrer de 1926. Bé que ho paga, la celebració del centenari. Haurà de servir perquè sigui coneguda l’obra del poeta i sigui llegida. També, perquè sigui llegida en veu alta. Els seus versos ressonaren entre les parets del pati de ca N’Oleo a través de la veu de Laia Malo, l’horabaixa de dia 25 de febrer d’enguany, durant l’acte organitzat per l’Institut d’Estudis Baleàrics. Fou una meravella perquè aquells versos, moltes vegades llegits i rellegits fins a servar-los en la memòria, ressonaren com a nous, com si vinguessin a parlar-nos del nostre temps alhora que ens comunicaven una bellesa inèdita. És el gran prodigi dels autors clàssics: en cada nova lectura ens estimulen emocions noves.
Avui em sedueix homenatjar Alcover a través de dos dels seus versos. Pertanyen a El vianant i són els versos amb què es tanca el poema. Diuen: «Dels hostes de la terra, és l’home encara / l´únic que l’envileix». Em fan por, aquests versos. Josep M. Llompart en va dir que són «terribles, ombrívols, gairebé premonitoris, com si endevinàs un amenaçant horitzó futur». Cent anys després de la mort del poeta ens adonam que varen esser una advertència, un auguri. George Sand, unes poques dècades abans del naixement d’Alcover, ens ho havia advertit: «On el paisatge és bell i generós, els homes són mesquins i malvats». Sand se sorprenia d’aquesta mesquinesa, perquè s’havia afigurat que trobaria a l’Illa una gent amable i acollidora, com corresponia, segons ella, a aquells que viuen en contacte amb la naturalesa plàcida, lluny dels quefers interessats i corruptes de les ciutats.
Pens que el centenari d’Alcover ens hauria de dur a parlar del nostre temps envilit per la cobdícia, l’especulació, la riquesa fàcil, el turisme desfermat i sense límits. De què ens serveix, sinó la poesia, si, tanmateix, hem apostat per la degradació i el negoci ràpid. Amb totes aquestes coses vaig pensar, mentre sentia els versos d’Alcover dits en veu alta per una dona jove sota el cel clar d’un pati antic.
Cap al final de l’acte i abans de partir a l’exposició que, al casal d’Alcover, la seu del l’Obra Cultural Balear, ha muntat la Fundació Mallorca Literària, ressonaren –i ens posàrem drets en senyal de respecte al país- els acords de La Balanguera. De bell nou es tornava a crear un instant d’emoció compartida. I, amb la dona misteriosa que fila i fila el futur, que fila i refila el fil de la vida, vaig tornar a pensar en aquells dos versos. Eren un advertiment i percebia que la veu del poeta ens reganyava.
Al poema que ha esdevingut l’himne de Mallorca, el poeta fa servir una imatge d’una delicadesa rotunda i també admonitòria. La vella filadora treballa «com una aranya d’art subtil». I Alcover ens diu que el conjunt de la vida és delicat com una teranyina, feble, que l’entorn en què habitam no vol ser maltractat ni envilit, que com succeeix amb la tela de l’aranya, tot es desfà i es destrossa només que un fil es trenqui.
