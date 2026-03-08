Donna Ferrato, en el 8 M: "¿Por qué tantos hombres odian a las mujeres? Las mujeres no odian a los hombres"

Llega a Mallorca con una exposición que defiende la fotografía como herramienta de reflexión. ¿Qué significa para usted una ocasión como esta?

¿Yo? Estoy tranquila. Mi cerebro está programado para recibir los mensajes que el universo quiere que reciba. No tengo expectativas. La idea de ver Holy completo expuesto me hace estremecer. He pasado toda una vida con este trabajo. Todo lo que he vivido en los últimos 40 años me ha preparado para entender lo que sucede ahora, y aun así no sé qué decir ni qué hacer al respecto. Nada tiene sentido.

A tus 76 años, ¿qué tipo de relación mantiene con la fotografía?

La fotografía alimenta mi alma. Es el lenguaje al que recurro cuando las palabras fallan. Mantiene mi corazón fuerte y mi mente curiosa, como la de una niña que no puede dormir porque no quiere perderse nada. Años después de que yo me haya ido, espero que estas fotografías se esparzan como semillas en los campos del discurso. La fotografía es mi albatros. Me pesa. A veces desearía liberarme de ella, pero hacer fotos es la manera en que aprendí a ser útil. Todo lo que sé es que la fotografía es el camino hacia la inmortalidad.

¿Por qué las mujeres que fotografía aparecen a menudo desafiantes, nunca derrotadas?

El coraje de las mujeres que intentan sobrevivir a relaciones abusivas es impresionante. Cuando les pedí que me mostraran quiénes son, me miraron a los ojos y se mantuvieron firmes. Fue un privilegio conocerlas. Me llevaron con ellas en busca de seguridad e independencia. No tenían razón para ocultar sus marcas negras y azules, y no sentían vergüenza. Rita, una valiente madre dominicana con dos hijos, tenía la nariz rota y los ojos morados por los golpes de su marido al estrellarle un teléfono en la cara delante de sus hijos. Fue la primera mujer maltratada en aparecer en la portada de una importante revista familiar. Estaba lista para hacer una revolución a su manera. Rita completó el círculo: de estar gravemente golpeada a volverse imbatible. Esa es la revolución de la que quiero hablar.

¿Concibe la violencia de género como una pandemia?

De algún modo, sí, porque cuando los tiempos son difíciles debido a la guerra, la enfermedad o la hambruna, la violencia contra las mujeres se propaga como un incendio. Sin embargo, eso no explica la raíz del problema. La historia de las mujeres maltratadas comenzó con la Biblia. La violencia doméstica es la estafa más longeva diseñada por los hombres para dominar a mujeres y niños: para usarlas como mano de obra gratuita, servicios domésticos gratuitos, sexo gratis. Para hacer dinero a su costa. A los hombres no les gusta pagar por el trabajo de las mujeres, pero no pueden vivir sin él. La violencia contra las mujeres ha sido normalizada para mantenerlas atrapadas sin recursos, obligándolas a preguntarse cómo podrían sobrevivir con hijos si no tienen un hombre a su lado. La Biblia dice: «Un hombre puede golpear a su mujer con un palo que no sea más grande que su pulgar». La violencia doméstica es la herramienta que el cristianismo ha usado para oprimir a las mujeres.

¿Qué podemos hacer para detenerla, para erradicarla?

Demasiado poder está concentrado en manos de un pequeño grupo de hombres, mientras que las voces de los verdaderos líderes de las comunidades negras, racializadas e indígenas —que durante mucho tiempo han valorado y protegido la tierra— son ignoradas. Al mismo tiempo, algunas mujeres apoyan estos sistemas porque se benefician del dinero y el poder que ofrecen. Las mujeres necesitan recuperar sus voces y usar su poder para cuestionar esto.

¿Por qué han sido las mujeres prácticamente excluidas de las interminables discusiones sobre la guerra en lugar de centrarse en el amor y la paz?

Mientras los hombres dominen el poder, los problemas de violencia doméstica, violación, trata sexual y destrucción de la Tierra seguirán creciendo. Debemos transformar la cultura de la violencia y la dominación. Hasta que no sanemos nuestra relación con el poder y entre nosotros, la paz seguirá siendo inalcanzable..

¿Confía en la clase política?

Es tiempo de que las mujeres se alcen y reclamen su poder. Las mujeres ya navegan sistemas construidos por hombres con intuición, sabiduría, humor e instintos de supervivencia muy fuertes. Cuando tienen razones para tener miedo, pueden defenderse. Las mujeres tienen derecho a protegerse, y la sociedad tiene el deber moral de responsabilizar a los agresores de violencia y asalto sexual a través del sistema de justicia. La energía femenina es creativa y generadora de vida. La violencia contra las mujeres —especialmente el feminicidio— es un crimen no solo contra individuos, sino contra el futuro de la humanidad.

El comisario de Holy en Mallorca afirma que usted defiende la cámara como una herramienta revolucionaria. ¿Está de acuerdo con sus palabras?

Está genial. El comisario [el mallorquín Tomeu Coll] sabe de lo que habla. El espíritu de la revolución me empujaba a ir a todas partes con una cámara, buscando problemas, creando revuelo a través de fotografías de gente real contando sus historias. Quería cambiar el mundo. Quería que las leyes cambiaran, así que trabajé para revistas, periódicos y televisión. Trabajé con los mejores escritores y editores de revistas que elaboraban historias poderosas para llamar la atención en los lugares adecuados. Pero hoy nadie lee, y los medios estadounidenses no están retransmitiendo la revolución; y el enemigo gana estando a la vista de todos.

Una advertencia para quien vea Holy: que nadie espere algo «bonito» en sus fotografías.

Espero que eso no sea un problema, que la gente incluso pueda sentirse un poco asustada con mis fotografías. No son típicas. Como fotógrafa documental, me atrae lo real y evito la artificiosidad. En una fotografía, mi hija está dando a luz en casa. En ese momento no sintió dolor, solo placer. Minutos antes de que naciera su hijo, estaba en un estado de éxtasis. Ese es el tipo de belleza del que hablo. Las imágenes de esta exposición contienen tanto placer como dolor. Quiero honrar el trabajo y la vida creativa de las mujeres, todo aquello que las hace poderosas y extraordinarias. ¿Acaso no es eso lo que define el corazón de una mujer?

Ya sean cis o trans, jóvenes o mayores, hombres o mujeres, ¿imposible que Holy no nos remueva por dentro?

Espero que Holy te sacuda, te estremezca y te haga vibrar, si te atreves a caminar por el lado salvaje.

¿Cómo se lleva con su país, Estados Unidos, en estos tiempos de persecuciones y miseria?

Mayormente, mantengo la cabeza baja y no siento miedo cuando me desahogo. En las calles de Tribeca [barrio de Nueva York], lo que me preocupa es la fachada de normalidad, como si todo estuviera bien cuando tanto sufrimiento ocurre a mi alrededor. Es surrealista y deprimente. Veo a buena gente, incluidos amigos, ser detenida por ICE, y cuando se van, se han ido para siempre de la noche a la mañana. Ningún abogado puede cambiar la decisión de Homeland Security. La semana pasada, una amiga extraordinariamente poderosa y buena se suicidó porque sentía que no tenía valor, ni trabajo, ni dinero, ni futuro. El ruido constante de las sirenas afuera solo aumenta mi sensación de malestar. A pequeña escala, intento aferrarme al confort donde puedo. Mi gata, Houdini, es una fuente de amor. Me mantiene estable. A veces enfrento la realidad a través de la imaginación. Imagino escapes imposibles: una nave espacial aterrizando, o figuras maternas gigantes vestidas como Björk y Rosalía descendiendo por una larga escalera para rescatar a Houdini y a mí. Estas visiones, por absurdas que sean, me ayudan a respirar y me recuerdan que Nueva York sigue siendo el lugar donde amo estar, y que tenemos un alcalde socialista que demuestra que el espíritu humano todavía puede imaginar otra salida.

¿De qué manera han empeorado los derechos de las mujeres en Estados Unidos desde que Trump asumió el cargo?

Siento que el clima para los derechos de las mujeres en Estados Unidos se ha vuelto insostenible. La reversión de las protecciones al aborto ha llevado a leyes estrictas que lo prohiben en 14 estados, creando situaciones donde un feto tiene prioridad legal sobre la salud o autonomía de la mujer embarazada. En algunos lugares, hospitales y médicos se enfrentan a riesgos legales al tratar abortos espontáneos o complicaciones del embarazo, lo que retrasa o dificulta la atención. Estas leyes también han generado miedo y confusión para muchas mujeres que buscan atención reproductiva. Algunas reportan dificultades para acceder a procedimientos como la esterilización, incluso cuando consideran que es la decisión correcta para su seguridad o futuro. El sistema legal, los profesionales médicos y las instituciones políticas también están atrapados, lo que deja a las mujeres con la sensación de que sus necesidades y derechos ya no importan. La realidad es que los grupos vulnerables —incluyendo mujeres, personas LGBTQ, minorías y personas pobres— se enfrentan a una creciente inseguridad y cada vez menos protecciones. A la preocupación creciente por la violencia, la trata y las dificultades económicas se suma a la sensación de que la red de seguridad social se ha desvanecido. Me preocupa que las mujeres se vean obligadas a llevar embarazos que no pueden costear o que no eligen, mientras que el apoyo social más amplio para niños y familias es limitado. Estos desarrollos muestran que el gobierno está interfiriendo y socavando las libertades personales, poniendo muchas vidas en riesgo.

¿Alguna vez pensó en dejar la cámara y tratar de convencer al hombre de que no abusara de la mujer?

Absolutamente. Una vez vi a un hombre golpear a su esposa en un baño. Tomé una fotografía y luego lo detuve para que no la golpeara de nuevo. Una mujer con una cámara. Cuando levantó la mano otra vez, dejé la cámara y agarré su brazo. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. Me tiró al suelo, pero no la golpeó de nuevo. No delante de mí. No soy el tipo de fotógrafa que se queda ahí disparando sin parar con un motor de disparo continuo. Trabajo con una sola cámara, un solo objetivo, sin motor. Me muevo rápido y trato de hacer una buena fotografía.

¿Le preocupa que el desprecio al feminismo se haya disparado entre los más jóvenes, que el feminismo ya no esté de moda?

Sí. La generación más joven quiso demostrar que el feminismo estaba equivocado. Han tenido importantes éxitos exponiendo a hombres poderosos desviados y haciéndolos responsables. El feminismo ha tenido un efecto diferente en la realidad de la vida de las mujeres. La igualdad en el hogar y en el lugar de trabajo ha sido el principal objetivo del feminismo. Avanzar en el trabajo y en las juntas directivas ha sido un gran logro. Por supuesto, a veces se sacrificó la vida familiar. Pero el feminismo es necesario. El feminismo es para todos, incluidos los hombres. Las trad wives son solo para mujeres; yo las llamo soldados rasos del patriarcado.

En tiempos recientes han surgido tendencias como las trad wives y las pick-me women, que proponen modelos de feminidad aparentemente opuestos al feminismo contemporáneo.

Las trad wives son las que más deberían preocuparse, porque creen que entienden a los hombres. Espero que así sea. Creo que las trad wives son increíbles multitareas, buenas tanto en la tierra como en la cama. ¿Están controladas por sus parejas? ¿O es al revés? Me gustaría pasar un tiempo con ellas. Hay otros grupos de mujeres mucho más poderosos, pero no puedes verlos. No fichan un reloj para recibir un sueldo del hombre.

¿Qué conclusiones extrae usted de la trama de pederastia de Jeffrey Epstein?

Es solo la punta del iceberg. Esto ha estado ocurriendo ante nuestros ojos durante muchísimo tiempo. Hemos estado viviendo en un mundo de fantasía, pero Elisabeth y yo lo vimos suceder allí mismo, en la «casa del horror» en el elegante Saddle River, justo al lado de la casa del presidente Nixon. Cuando se trata de violencia y abuso sexual, lo vi tal cual era. Me enfermaba entonces. Y me sigue enfermando hoy, incluso si no les pasa a ellos. Los archivos de Epstein están siendo encubiertos por la administración Trump. Ojo con los cómplices: los padres, esposos, novios, que están online todo el tiempo para violar a sus esposas, hijas o a los hijos de sus amigas. Creo que ya es hora de dejar de andarse con rodeos. Ser real. La pregunta es: ¿por qué tantos hombres odian a las mujeres? Las mujeres no odian a los hombres. ¿Por qué? No te quedes pensando en por qué la fotografía es más importante que nunca. Por eso la amo.

¿Qué imagen tiene Donna Ferrato de Mallorca?

Fui a Mallorca en 2015 para dirigir el primer taller Erotic Eye con Tomeu Coll. Fue el taller más salvaje y desquiciado de todos. Vivimos juntos las 24 horas del día durante casi dos semanas en una mansión embrujada y sagrada. Nos acercamos mucho. Formamos un nuevo tipo de radicalismo. Quiero pasar tiempo con los amigos que hicimos en el taller. Quiero estar con amigos, alimentar a las gallinas, hablar con las gallinas. Quiero sentirme libre viviendo en uno de los países más seguros para las mujeres del mundo. Quiero amar.