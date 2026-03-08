Cuando la detención del Príncipe Andrés te pilla viendo ‘The Crown’

Giorgio Armani ha rematado otra jornada agotadora, inusual para un diseñador en los ochenta ya avanzados. La cena con invitados ha tenido lugar en su villa palaciega de Broni, dentro de la Lombardía. Acatados los compromisos, el modisto se arrellana en su sillón favorito, se coloca una manta sobre las piernas y se dispone a ver un par de episodios de The Crown. Solo en este momento, cualquiera de nosotros puede igualarse a uno de los mayores creadores y millonarios del planeta. Comemos el mismo menú McDonald’s interclasista de McDonald Trump, pero volvamos a Buckingham Palace.

Todo el mundo recuerda lo que estaba haciendo cuando ocho policías ingleses de Thames Valley detuvieron durante once horas al príncipe Andrés de Inglaterra. Por ejemplo, me encontraba contemplando que no disfrutando The Crown. La superposición de la sórdida realidad con la serie satírica que recompuso el prestigio de los Windsor dejaba un regusto agridulce en el paladar.

Todas las teleseries pecan de una temporada de más, que es la quinta en el caso de la extraordinaria The Crown. Concebida como un memorial inacabable en honor de Lady Di, que incluso interviene ya muerta en diversas escenas, la narración ha perdido el aguijón salvo en el capítulo dedicado a la incomparable Kate Middleton.

A punto de finalizar esta quinta y por suerte definitiva temporada, solo he escuchado una frase irrelevante de Andrés de Inglaterra, que no alcanza la categoría de comparsa. Ni siquiera se le reprocha, como en la anterior entrega, su romance con la provocadora Koo Stark, que saturó las portadas españolas. Al zapear entre la ficción y la detención todavía más irreal del segundo hijo varón de Isabel II, se debe acusar al exquisito Peter Morgan de cobardía narrativa.

La intimidad insoportable de Jeffrey Epstein y Andrés, delatada por una Virginia Giuffre que fue adolescente violada, ya se conocía al emitir la cuarta temporada de The Crown. Pese a la aureola rompedora de la serie, el escrutinio no halló alusiones colaterales, puesto que se narraban hechos anteriores al encuentro. La envidia maldisimulada de Carlos de Inglaterra hacia Lady Di, traducida en la ruptura matrimonial, monopolizaba la narración.

El compromiso de The Crown se volvía más acuciante en la quinta y definitiva temporada. Para entonces, el exduque de York ya había cometido su catastrófica entrevista con la BBC desde Buckingham Palace, por gentileza de Isabel II. En esta conversación confesó que su amistad con el pederasta se remontaba a 1999. Por tanto, en el ámbito temporal del relato seriado, que abarca hasta mediada la siguiente década.

Epstein ha sido demasiado corrosivo incluso para The Crown. Ni siquiera se ha registrado una aparición de Ghislaine Maxwell, la proxeneta que le presentó a su socio al incauto Andrés. Y no debe alegarse que la relación tuvo lugar extramuros palaciegos, porque el magnate estadounidense fue invitado a Balmoral y demás residencias coronadas.

Sería injusto concluir que la omisión del escándalo anula las excelencias de The Crown. Ahora bien, se ha dado de bruces con la realidad. Por contraste con su fama disolvente, parece un cuento de hadas. Epstein ha conseguido que la verdad parezca insoportable.