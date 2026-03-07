La prèvia
Música per a totes les edats
Per aquest cap de setmana, musicalment parlant, tenim propostes que bé podem dir que són aptes per a totes les edats, i sí, totes, sense restriccions. Mirau si no la que des de la Simfònica ens presenten a La Llotja de Palma avui i demà dematí. En sessions a les 11 hores concerts per a nins de 0 a 3 anys (avui) i de 3 a 6 anys (demà), naturalment en tots dos casos acompanyats. Ana Gasco actuarà com a narradora i la direcció musical serà de Pablo Urbina.
També avui dematí i a la Biblioteca Llompart de Palma, una sessió per a nins de fins a 3 anys i que uneix conta contes i música: «La gran orquestra del bosc».
També avui i a les 11.30 hores a l’església de Sant Bartomeu d’Alaró el concert d’orgue que ens oferirà Miquel Bennàssar, un setmanal esdeveniment que arriba al nombre 899! Preparau-vos que dissabte de la setmana que ve se celebrarà el 900 de manera original i sonada.
Per avui capvespre i a l’església de la Concepció de Palma (19 hores), el Fest Music Mallorca ens proposa un recital de música de cambra amb dos quartets escrits per Fanny Mendelssohn i Florence Price, respectivament.
I a Inca, avui, en el Teatre Principal, l’Orquestra i el Cor de Cambra de Mallorca, dirigits per Bernat Quetglas, interpretaran el Requiem de Mozart. Hi intervindran els solistes vocals Margarita Rodríguez, Serena Gómez, Francisco Fernández-Rueda i Jorge Tello. A la mateixa sessió, que començarà a les 19 hores, també s’estrenarà Transitus liminis del jove compositor mallorquí Joan Pérez-Villegas.
A la mateixa hora i a la Fundació ACA de Búger, el Trio Alzina oferirà un programa amb peces per a clarinet, violoncel i piano de Beethoven i Brahms.
I tot sense oblidar que a l’Auditòrium de Palma segueixen aquest cap de setmana diverses sessions d’un dels grans musicals del nostre temps: El fantasma de la ópera amb música d’Andrew Lloyd-Weber.
