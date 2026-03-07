Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Helicópteros EEUU sobre MallorcaManifestación contra la guerra en MallorcaProtección de datos contenedoresAtropello motoristaCondena Rafa MirTaller feminista Marina Marroquí
instagramlinkedin

La prèvia

Música per a totes les edats

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Per aquest cap de setmana, musicalment parlant, tenim propostes que bé podem dir que són aptes per a totes les edats, i sí, totes, sense restriccions. Mirau si no la que des de la Simfònica ens presenten a La Llotja de Palma avui i demà dematí. En sessions a les 11 hores concerts per a nins de 0 a 3 anys (avui) i de 3 a 6 anys (demà), naturalment en tots dos casos acompanyats. Ana Gasco actuarà com a narradora i la direcció musical serà de Pablo Urbina.

També avui dematí i a la Biblioteca Llompart de Palma, una sessió per a nins de fins a 3 anys i que uneix conta contes i música: «La gran orquestra del bosc».

També avui i a les 11.30 hores a l’església de Sant Bartomeu d’Alaró el concert d’orgue que ens oferirà Miquel Bennàssar, un setmanal esdeveniment que arriba al nombre 899! Preparau-vos que dissabte de la setmana que ve se celebrarà el 900 de manera original i sonada.

Per avui capvespre i a l’església de la Concepció de Palma (19 hores), el Fest Music Mallorca ens proposa un recital de música de cambra amb dos quartets escrits per Fanny Mendelssohn i Florence Price, respectivament.

I a Inca, avui, en el Teatre Principal, l’Orquestra i el Cor de Cambra de Mallorca, dirigits per Bernat Quetglas, interpretaran el Requiem de Mozart. Hi intervindran els solistes vocals Margarita Rodríguez, Serena Gómez, Francisco Fernández-Rueda i Jorge Tello. A la mateixa sessió, que començarà a les 19 hores, també s’estrenarà Transitus liminis del jove compositor mallorquí Joan Pérez-Villegas.

A la mateixa hora i a la Fundació ACA de Búger, el Trio Alzina oferirà un programa amb peces per a clarinet, violoncel i piano de Beethoven i Brahms.

Noticias relacionadas

I tot sense oblidar que a l’Auditòrium de Palma segueixen aquest cap de setmana diverses sessions d’un dels grans musicals del nostre temps: El fantasma de la ópera amb música d’Andrew Lloyd-Weber.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Palma
  • Música
  • Mallorca
  • cap de setmana
  • conciertos en mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents