Rossy de Palma y seis películas de Baleares desembarcan en el Festival de Málaga

El Festival de Málaga comienza este viernes, 6 de marzo, con un marcado acento balear, ya que hay seis películas de Baleares que participan en distintas secciones oficiales y la actriz Rossy de Palma recibirá el Premio Málaga-Sur a su trayectoria.

Rossy de Palma será homenajeada en Málaga este sábado, 7 de marzo, por ser “una de las actrices más icónicas y polifacéticas del panorama audiovisual español”, según destaca el Festival de cine. Nominada dos veces a los premios Goya y musa de Pedro Almodóvar, ha trabajado con los directores Robert Altman, Mike Figgis, Patrice Leconte, Mehdi Chareff, Terry Gilliam y Karim Dridi. Tras la entrega del premio en el Teatro Cervantes, se estrenará fuera de concurso su nueva película, Día de caza, dirigida por Pedro Aguilera y en la que la mallorquina está acompañada por Carmen Machi y Blanca Portillo.

En la misma sección de largometrajes fuera de concurso se proyectará Mallorca Confidencial, la película inspirada en La Paca y que protagoniza Lolita Flores. El filme, dirigido por David Ilundain, es un proyecto en el que participa Cinètica Producciones y fue rodado en parte en Mallorca.

Sí competirá en la sección oficial de largometrajes Zonazine La carn, dirigida por Joan Porcel sobre la obra con mismo título de Lluís Garau, que también protagoniza este filme.

Dos cortos documentales también compiten en Málaga: El ressó de la mirada, de Carles Bover, una producción de Sealand Films en la que, a través de imágenes de Gaza descartadas hace 10 años, el director reflexiona sobre la mirada, la ética del cine y el poder transformador de las imágenes; y Los días azules, de Javier García Lerín producido por El Obrador, que muestra la relación entre una abuela con principios de Alzheimer y su nieto pequeño.

Noticias relacionadas

Entre los cortometrajes de ficción que compiten hay otros dos de Baleares. Uno es Angoixa, de Andreu Fullana Arias y Daniel Ibáñez Rodríguez, en el que dos hermanas se reencuentran durante las fiestas tradicionales menorquinas, en las que resurgen rivalidades, envidias y tensiones familiares. El otro corto es Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra, de la menorquina Olivia Delcán y Nacho Sánchez, que interpretan a una pareja en crisis en distintas situaciones.