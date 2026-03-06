Pitxorines revisa un clásico del cancionero popular, 'Pere Gallerí', con la colaboración de Judit Neddermann

Pere Gallerí es el nuevo single de Pitxorines, uno de los últimos fenómenos que ha dado la Mallorca musical. Se trata de una revisión de esta emblemática canción popular infantil de Balears que cuenta con la colaboración especial de la cantautora catalana Judit Neddermann.

La cantante y compositora barcelonesa, quien puede presumir de haber colaborado a lo largo de su carrera con ilustres de la talla de Serrat o Macaco -incluso se ha probado en el terreno teatral, de la mano de Lluís Pasqual, entre otros-, suma su voz a las de las ocho Pitxorines para dialogar entre sí recreando el espíritu comunitario de la tradición oral. El arreglo, que lleva la firma de Carmela Font, apuesta por un protagonismo claro de las voces y la percusión, que construyen una atmósfera rítmica y viva, completada con pinceladas de flauta travessera y guitarra, combinando instrumentos propios del folk mediterráneo con una producción actual.

A pesar de que la letra narra una historia trágica, la interpretación mantiene un tono alegre, casi cómico, transformando la desgracia del personaje en una celebración musical juguetona y contagiosa.

Pere Gallerí, publicada por Produccions Blau, es el primer avance del nuevo disco de Pitxorines, cuya fecha de lanzamiento está programado para el 24 de abril y en el que habrá diferentes colaboraciones especiales.

Grabada en Sonoteque con Miquel Llinàs y Tolo Prats, el tema ha sido mezclado por Jaume Gelabert, de Tramuntana Estudis.

Pitxorines, grupo musical / Gaizka

Aquí tienes la letra de la canción:

LLETRA:

Ell era tan bon home, en Pere Gallerí

Se’n duu tota la xeixa, la xeixa del molí

Tirirí, tirirí, cantant en Pere Gallerí,

com vares túruru,

com vares tu morir?

Ell era tan bon home, en Pere Gallerí

Se’n duu tota la xeixa, la xeixa del molí

Tirirí, tirirí, cantant en Pere Gallerí,

com vares túruru,

com vares tu morir?

S’enfila dalt d’un arbre per heure un francolí,

sa branca era tendra, i va tombar, tombí

La mort és d’un natural

que quan passa no cobra,

no deixa ni ric ni pobre;

sempre fa es rostoll igual

Cantant en Pere Gallerí,

com vares túruru,

com vares tu morir?

Ses dones de la vila el van a resseguir

cantant-li un parenostre, que s’acabi de morir

Tirirí, tirirí, cantant en Pere Gallerí,

com vares túruru,

com vares tu morir?

I si se’n va a l’infern, mai en podrà sortir;

i si se’n va a la glòria, que m’estorgi un lloc per a mi

Tirirí, tirirí, cantant en Pere Gallerí,

com vares túruru,

com vares tu morir?