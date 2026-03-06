Arts visuals
Obituari: La lliçó de vida de Guido Dettoni
Mor l'escultor italià que "ensenyava vivint" i on Mallorca ocupava un lloc essencial
Jaume Albertí
Aquest divendres de matinada ens ha deixat Guido Dettoni della Grazia, escultor italià, poliglota i veritable ciutadà del món, i amb ell desapareix una d’aquelles rares combinacions d’artista, pensador i amic que marquen una vida sencera. Per a molts va ser un creador singular; per a alguns de nosaltres, a més, va ser una escola.
Vaig conèixer Guido quan jo tenia poc més de vint anys. Al seu costat hi havia també Miquel Ambròs Alberti. Tots dos formaven una parella intel·lectual i humana extraordinària: curiosos, lliures, apassionats per les idees i per la vida. En aquell temps vam fundar junts la revista Ma’jil, un projecte petit però ple d’entusiasme, nascut del desig de pensar el món des de la cultura, l’art i la conversa.
Per a mi, aquells anys van ser una iniciació. Guido no ensenyava amb solemnitat ni amb discursos acadèmics: ensenyava vivint. Tenia una manera de mirar que convertia qualsevol conversa —sobre art, sobre filosofia, sobre el paisatge— en una invitació a pensar més a fons i a viure amb més intensitat. En la seva presència hom tenia la sensació que l’art no era un ofici separat de la vida, sinó una manera d’habitar el món.
Mallorca
Mallorca ocupava un lloc essencial en aquesta visió. I dins Mallorca, Banyalbufar era gairebé un territori espiritual. Allà, entre la pedra, la mar i les marjades que baixen cap a la Mediterrània, Guido hi trobava allò que sempre va buscar en la seva obra: l’harmonia entre natura, pensament i forma. No era només un lloc per estar-hi, sinó un lloc per mirar i comprendre.
La seva obra artística —tan lligada a la geometria, a l’ordre, a la contemplació i al tacte— reflectia precisament aquesta recerca. Guido creia que la bellesa no era un ornament, sinó una estructura profunda de la realitat. I que l’art, quan és veritable, revela aquest ordre invisible que sosté les coses.
Però si alguna cosa definia Guido era la seva generositat intel·lectual. Compartia idees amb entusiasme, obria camins, provocava preguntes. Per a aquells que vam tenir la sort de tractar-lo de joves, va ser un estímul constant: ens va ensenyar que pensar era una aventura i que la llibertat era, sobretot, una forma de lucidesa.
La mort
Guido, a més, no tenia por de la mort. En parlava amb una serenitat que no era resignació, sinó comprensió. Per a algú que veia el món com una arquitectura profunda de formes, proporcions i cicles, la mort no era una ruptura dramàtica, sinó part del mateix ordre natural que tant admirava. Potser per això la seva manera de viure era tan intensa i tan lliure.
Amb el temps cadascú va seguir el seu camí, com passa sempre. Però hi ha amistats que romanen com una llum de fons a la memòria. Guido va ser una d’aquestes llums.
Avui, en acomiadar-lo, penso en aquells anys en què vam aprendre —gairebé sense adonar-nos-en— a mirar el món d’una altra manera. I entenc que potser aquesta va ser la seva obra més gran: haver sembrat en aquells que el vam conèixer una manera més lliure, més curiosa i més profunda de pensar i de viure.
