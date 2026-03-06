'Machirulos', un himno punk para el 8-M en Mallorca

Los machirulos, esos señoros que presumen de ser machos alfa, golpean la igualdad y niegan la machosfera, toman la palabra en el nuevo single de Los Atunos Rojos. “No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero”, canta este grupete musical mallorquín que ya castigó al “dictador” Le Senne en Que será, será y se meó en la Mallorca turística con Welcome to Tramuntana, la canción que nunca se escuchará en un hotel de la isla.

El tema Machirulos ya está disponible en Spotify y otras plataformas, y vendrá acompañado de un videoclip que se lanzará próximamente, bajo la dirección de Carlos Penas Productions.

El lanzamiento de Machirulos coincide con un chorreo de comportamientos machistas que no cesan: Errejón, Koldo, Ábalos, Julio, la trama Epstein, Trump... Para escuchar la canción en directo habrá que esperar al 14 de marzo, sábado, en el CatsMusics Jazz Club de Santa Maria, en un concierto que se celebrará de 20 a 21 horas. Posteriormente, jam session maratón, hasta la 01h. Entrada gratuita.

Noticias relacionadas

'Machirulos' se podrá escuchar en directo en el CatsMusics de Santa Maria / .

Los Atunos Rojos está formado por el cantante y antiteclista Gabi Rodas, el guitarrista Jorge ‘Mapache’, el batería Guillem Mut y el bajista Toni Gelabert. Su estilo, inclasificable, bebe de la cerveza, el punk, el rock, el pop, ¡y el folclore mallorquín!

Escucha aquí la canción: